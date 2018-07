EEUU: Pence y Duque acuerdan mantener la "presión" sobre Venezuela

Pence y Duque

Washington, julio 6 - El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente electo de Colombia, Iván Duque, acordaron este jueves 5 de julio en la Casa Blanca seguir presionando diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.



"Los dos líderes (...) reiteraron la necesidad de mantener la presión sobre el "régimen" de Maduro y abordar el trágico colapso de la democracia en Venezuela", señaló la oficina de Pence en un comunicado.



"Compartimos la preocupación por esa "dictadura" y el deseo de denunciar sus atropellos", indicó por su parte Duque a la salida del encuentro.



"Tenemos que obrar con toda la contundencia, los países que respaldamos la Carta Democrática Interamericana, para ejercer una presión diplomática", dijo a periodistas, instando a apoyar los esfuerzos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para llevar a la Venezuela de Maduro ante el sistema penal internacional por delitos de lesa humanidad.



Tanto Estados Unidos como Colombia desconocen la reelección del mandatario venezolano el pasado 20 de mayo y propugnan una transición hacia nuevas elecciones en el país.



Sobre la posibilidad de una intervención militar para restaurar la democracia en Venezuela, sugerida el año pasado por el presidente estadounidense Donald Trump, Duque dijo que el tema no estuvo sobre la mesa durante la reunión con Pence.



"No se habló de intervención militar. Yo nunca he hablado de propiciar intervenciones militares", enfatizó Duque, que ha tratado a Maduro de "genocida".



Maduro llamó el miércoles a sus fuerzas armadas a estar en guardia tras reportes de prensa en Estados Unidos que recordaron que Trump planteó en agosto de 2017 la posibilidad de invadir Venezuela.



"Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario", dijo entonces Trump a periodistas. "Tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo".



Iván Duque, ahijado político del expresidente de derecha Alvaro Uribe, finalizó el jueves una visita a Washington, la primera que realiza al extranjero antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto, y en la que abordó en particular el aumento exponencial en Colombia de los cultivos de coca, base de la cocaína, así como de la producción de esta droga.



"Me voy con un gran sentimiento de respaldo hacia la agenda que estamos proponiendo en materia de seguridad y para enfrentar los cultivos ilícitos", dijo, antes de partir hacia España, donde tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI y el jefe del gobierno, Pedro Sánchez.