(VIDEO) Cabello: Se abren las puertas para la paz y la esperanza con triunfo de López Obrado

2 julio 2018 - Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México, celebradas este domingo, se abren las puertas para la paz y la esperanza, indicó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.



Desde el Poliedro de Caracas, ubicado en La Rinconada, señaló que una de las grandes tareas del nuevo gobernante será rescatar la historia e identidad del pueblo mexicano, que, al igual que el resto de Latinoamérica, ha sido víctima de las “amenazas del imperialismo”.



“El mensaje de López Obrador es esperanzador, sobre todo cuando dice que su política exterior será la no injerencia en otros países. Las relaciones serán de respeto, de acompañamiento, de solidaridad, sobre todo de considerar que nadie es más que nadie y estamos seguros que con la presencia de López Obrador van a cambiar las cosas en México”, expresó Cabello en rueda de prensa de la organización política, transmitida por VTV.



Cabello sostuvo que el Gobierno venezolano siempre ha tenido extraordinaria relación con México. Sin embargo, con el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, “fue imposible ningún tipo de reunión ni siquiera de acercamiento”, debido a que este estuvo “siempre a la orden del imperialismo”.



“Peña Nieto ha estado siempre a la orden del imperialismo norteamericano, dispuesto a cumplir las órdenes. De hecho, si alguien ha sido agresivo contra el país ha sido su canciller”, recalcó Cabello.



En este sentido, indicó que López Obrador, quien resultó electo con 53% de los votos válidos emitidos, deberá esforzarse por erradicar la desigualdad existente entre los mexicanos, así como reimpulsar la economía que, en los últimos años, ha estado regida por el sistema capitalista.



Cabello, por otro lado, destacó la constancia del abanderado por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), quien asume la presidencia luego de intentarlo en dos ocasiones.



“Más valor tuvo la constancia que las actitudes de la derecha en México y sus aliados internacionales. Fue un triunfo abrumador”, puntualizó. “No pudo la presión del imperialismo. A pesar de todas las campañas hubo un resultado esperanzador para los pueblos libres del mundo. México dio una muestra de civismo, la lucha ahora es lograr la paz de toda la región”, dijo Cabello.



Mencionó que el triunfo de López Obrador es una victoria del pueblo americano. “Es un gran alivio saber que no pertenece a tendencias de extrema derecha como Duque o Macri. Tenemos mucha esperanza y alegría con México. El hecho de que los candidatos del imperialismo se hayan quedado en el camino es altamente satisfactorio”, subrayó.



Más temprano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, extendía sus felicitaciones a López Obrador, resaltando que con su victoria en las urnas “triunfó la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande”.



Mike Pence salió derrotado en América



Cabello también afirmó que el vicepresidente de Estados Unidos (EEUU), Mike Pence, “salió derrotado” en la gira emprendida por naciones de América Latina, cuyo objetivo era promover nueva acciones injerencistas e intimidatorias contra naciones soberanas. “En su afán de imponer los criterios del imperialismo, Mike Pence salió derrotado, así como siempre lo ha hecho el imperialismo. Aunque tengan peones en algunos gobiernos, los pueblos han venido dando lecciones”, aseveró.



Respecto a las acciones para intentar socavar la Revolución Bolivariana, señaló que no se descartan nuevas maniobras del imperialismo contra Venezuela, dado que “no les interesa el pueblo, les interesa entregarle el poder a sus amigos para que estos les entreguen nuestros recursos naturales”.



Cabello, sin embargo, enfatizó que, históricamente, a los factores imperiales les ha costado establecer escenarios de violencia en el territorio, ejemplo de ello son los intentos fallidos ocurridos entre 2014 y 2017 a través de la promoción de acciones sediciosas.



“Aquí lo intentaron, no lo lograron y se fueron a Nicaragua (víctima de un nuevo plan sedicioso), por allá anda el imperialismo. Nosotros pedimos que respeten a Venezuela, nosotros no nos metemos con nadie, nadie se mete con nosotros”, dijo.





