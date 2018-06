JVR: llegó el momento de ejercer la política con sentido creador

Rangel destacó las fortalezas demostradas por la política exterior de Venezuela al derrotar las maniobras de EEUU en la OEA. Credito: Aporrea.org

11 junio 2018 - Tras los resultados de los comicios del 20 de mayo, el país entró en un nuevo clima, auspicioso para el ejercicio de la política en positivo, con sentido creador, capacidad crítica y empuje para el abordaje de las principales demandas de los venezolanos, indicó este domingo en analista político José Vicente Rangel.



En su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, indicó que en la nación se percibe un ambiente diferente al que antecedió al proceso electoral, “lo que confirma una tendencia a la normalidad”, vital para avanzar en el abordaje integral de la coyuntura política y social que encara el país desde 2013.



Esta situación, pese a las maniobras internacionales, marca una diferencia con respeto al panorama propiciado por Estados Unidos en el Medio Oriente, la realidad de las naciones europeas y la problemática de países de Suramérica, como Argentina y Brasil, donde se registra una regresión en las conquistas sociales tras la llegada de gobiernos de corte neoliberal.



“No es que Venezuela no tenga problemas y que vivimos en el mejor de los mundos pero, indudablemente, se están operando cambios que apuntan hacia la estabilidad institucional, hacia una situación en la cual comienzan a ser abordados los problemas con racionalidad y con base en los recursos del juego democrático. Negar esa realidad es una demostración de torpeza”.



Frente a ese panorama, el gobierno y la oposición “están obligados a tomar conciencia acerca de que la solución a esos problemas no está en rupturas del orden constitucional o en debates impregnados de odio o en rígidas posturas que alimentan una polarización envenenada. Todo lo contrario: lo que se impone es la concertación y el fortalecimiento de la paz, que es el escenario apropiado para poner en marcha al país”, expresó el periodista.



Éxito en la OEA



En su programa, Rangel destacó las fortalezas demostradas por la política exterior de Venezuela al derrotar las maniobras de Estados Unidos (EEUU) en el 48º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (OEA).



“Fue un evento trabajado a base de importantes recursos para disuadir o captar apoyos y sentar en el banquillo a nuestro país, con un tinglado controlado por el gobierno norteamericano, que llevó a la reunión nada menos que al vicepresidente de EEUU (Mike Pence), y al jefe del Departamento de Estado (Mike Pompeo)”, indicó el analista, quien agregó que el resultado fue el fracaso del gobierno estadounidense en su intención de expulsar a Venezuela del organismo.



La derrota de la administración de Donald Trump, además, evidenció el talante de países que se negaron a caer en el chantaje ejercido en el seno de la OEA para atacar a la nación suramericana, que inició en 2017 su retiro de la organización.



“Los países con dignidad se mantuvieron firmes no cedieron a los halagos y amenazas y Venezuela salió airosa y le dijo definitivamente ‘Chao’ al oprobioso organismo”, dijo Rangel.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)