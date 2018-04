Arreaza a Macron: no se subordine a las órdenes de EEUU, agrediendo a Venezuela

El Canciller instó al presidente francés a dar respuesta a la crisis migratoria y a no inmiscuirse en asuntos de Venezuela. Credito: MPPRE

1/3 Presidente @EmmanuelMacron , el 20 de mayo millones de venezolan@s elegirán democráticamente al Presidente de la República, a través del sistema electoral más seguro y transparente del mundo. Exigimos respeto por los asuntos internos de Venezuela. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de abril de 2018

4 abril 2018 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó este martes de manera contundente las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quién tras sostener una reunión con dirigentes de la derecha venezolana, dijo que en Venezuela no hay condicionantes para unas elecciones “justas y libres”.A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la cartera de Exteriores fustigó la postura de Macron y lo instó a “dar respuesta a la grave crisis social y migratoria que sufren en Europa, y no violar el Derecho Internacional al inmiscuirse en asuntos de Venezuela, procurando beneficios personales para su debilitada popularidad en Francia”Una vez más el Gobierno Nacional reitera la capacidad y transparencia que tiene el sistema electoral venezolano con el Consejo Nacional Electoral (CNE).Asimismo, el canciller Arreaza hizo un llamado al Presidente de Francia para que no se “subordinarse a los designios guerresistas de Donald Trump, ni mucho menos cumplir sus órdenes, al agredir sistemáticamente a un país amigo e independiente como Venezuela, la Patria soberana de Bolívar y Miranda”.El mandatario europeo se reunión la tarde de este martes con dirigentes de la derecha nacional, quienes de manera reiterativa abogaron por más sanciones en contra del Gobierno Bolivariano.