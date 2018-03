Derecha fracasa en intento por atacar a Venezuela en Unión Interparlamentaria

Ginebra, marzo 26 - La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, informó que la derecha, representada por una delegación de diputados de la Asamblea Nacional (AN), salió derrotada en la 138º Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en Ginebra, Suiza, al ver frustrado su intento de introducir una moción en contra de Venezuela.



Explicó, a través de un contacto telefónico con Telesur, que el documento, carente de sustento jurídico, no superó la discusión del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (Grulac), dado que reflejaba una "actitud ofensiva y arrogante" con otros países de la región, razón por la cual no lograron presentarlo ante la plenaria de la UIP.



La resolución, catalogada como "antinacional" y "proinjerencista", contó con la negativa de delegaciones como Argentina y Panamá que, aunque adversas al Gobierno Bolivariano, votaron por la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela.



Ante las noticias difundidas por medios de comunicación nacional que referían el presunto impedimiento del acceso de la delegación constituyente a la UIP, Díaz aclaró que asistieron con el propósito de consignar documentos que desestiman las acusaciones infundadas que la derecha parlamentaria ha emitido contra la ANC.



"No estamos ni pretendimos nunca ser parte de la Asamblea que se desarrolla en la Unión Interparlamentaria porque para eso hay una representación del Bloque de la Patria. Han intentado tergiversar la información para invisibilizar la iniciativa de solidaridad que emprende la Asamblea Nacional Constituyente", agregó.



La delegación de la ANC estuvo conformada, a la par de Tania Díaz, por Elvis Amoroso, segundo vicepresidente del órgano plenipotenciario; Darío Vivas, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y Saúl Ortega, representante de la Comisión para los Asuntos Internacionales.



A la Asamblea de la UIP asistieron, en representación de la AN, los diputados de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Tomás Guanipa, Delsa Solórzano y José Gregorio Correa, mientras que por el Bloque de la Patria participó el parlamentario Yul Jabour.



Las reuniones de la UIP, que comenzaron el sábado 24 y se extenderán hasta el miércoles 28 de marzo, están orientadas al debate sobre la situación de los refugiados y los migrantes.

