Gobierno de Panamá dice que no reconocerá resultados de elecciones en Venezuela

La vicepresidenta y ministra panameña de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

Panamá, marzo 20 - Panamá no reconocerá los resultados” de las elecciones presidenciales en Venezuela del 20 de mayo próximo mientras se mantengan la forma “ilegítima” como han sido convocadas, afirmó la vicepresidenta y ministra panameña de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado.



Según dijo De Saint Malo al canal de televisión Eco 360, actualmente no hay “condiciones mínimas” para que estos comicios presidenciales, en los que el mandatario Nicolás Maduro buscará la reelección, se den en un ámbito democrático.



“Nosotros hemos dicho claramente que esas elecciones de la manera en que han sido convocadas son ilegítimas y Panamá no va a reconocer los resultados de esas elecciones mientras que ellas se mantengan como han sido convocadas”, remarcó la diplomática.



Reiteró que existe “un menú” que se ha ido trabajando con la oposición y el Gobierno venezolano, que establece cuáles son las condiciones mínimas para que las elecciones se desarrollen den en un ambiente democrático “y ellas no se están cumpliendo en este momento”.



“Ojalá que algo realmente cambie y esas elecciones no se celebren ni en el momento en que están convocadas ni en el marco en que están convocadas, que no permite una efectiva participación de actores y observadores internacionales”, señaló.



De Saint Malo agregó en ese sentido que estas personas “no han sido ni siquiera convocadas con el tiempo mínimo previo que una observación internacional podría adoptarse”.