Roy Chaderton señala que Mike Pompeo endurecerá política de EEUU hacia Venezuela

Roy Chaderton Matos

Caracas, marzo 18 - El diplomático Roy Chaderton Matos, excandiller y exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos –OEA- considera que el haber colocado al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia –CIA- Mike Pompeo frente al Secretraría de Estado de Estados Unidos –EEUU- denota el endurecimiento de la política de Donald Trump hacia Venezuela. “Son asesinos a cargo de estos organismos que tanto dañó han hecho (…) Toda la política de impedir al acceso de medicinas y de salud y salvación, como se hace a Venezuela, lo que significa es que los responsables directos de esas políticas están ahora al mando de la planificación de ellas en contra de Venezuela”.



En entrevista con José Vicente Rangel, Chaderton agregó que “de personajes siniestros como el propio excanciller de EEUU, Rex Tillerson, entramos a tener que confrontarnos con personajes horrorosos, como Pompeo y la nueva directora de la CIA, Gina Haspel”.



Al referirse a Colombia y su supuesto apoyo a EEUU, Chaderton insistió en que es hora de que Venezuela endurezca su política hacia Colombia. “Es hora de que retribuyamos la agresión, la dureza y la ingratitud del gobierno de la oligarquía colombiana”.



Para Chaderton, es increíble que después que Venezuela ayudo a Colombia a alcanzar un acuerdo de paz con (el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) FARC “ahora Juan Manuel Santos se haya convertido en el primer ariete entre los presidentes latinoamericanos en contra de Venezuela y a favor de su desestabilización”.



Asimismo cuestionó que el Grupo de Lima actúe impunemente con amparo de la dictadura mediática y pese a ser un grupo minoritario dentro de la región y haya logrado bloquear a Venezuela con ayuda de la Casa Blanca y la Unión Europea –UE-. “Ya los gobiernos de ultraderecha conjurados no se preocupan de cuidarse de la opinión pública porque su manejo está en manos de sus aliados”.



Considera incomprensible que líderes políticos venezolanos de la oposición estén recorriendo el mundo para pedir una intervención militar de EEUU en Venezuela “es decir para que les hagan el trabajo. No me imagino a ellos lanzándose a una lucha clandestina contra el proceso bolivariano, pero si los imagino recibiendo con vítores a las fuerzas invasoras”.