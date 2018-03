CNE cuestiona y responde a las declaraciones del encargado de negocios de EEUU sobre comicios de Venezuela

Caracas, marzo 16 - El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este jueves 15 de marzo un comunicado en el cual reacciona a las declaraciones del encargado de negocios de los Estados Unidos, Todd Robinson, con relación al proceso electoral de Venezuela.



A continuación el comunicado íntegro:



“El Poder Electoral, ante las ignominiosas declaraciones emitidas por el encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela, Todd Robinson, quiere denunciar ante el país y la comunidad internacional la injerencia grosera de este funcionario en los asuntos internos de nuestra República.



Las amenazas y calificativos proferidos por ese encargado respecto de la labor del Consejo Nacional Electoral y sobre las condiciones de la democracia en Venezuela, evidencian un profundo desconocimiento de nuestro sistema electoral y constituyen una penosa afrenta a las minorías excluidas y reprimidas de su propio país, carentes de acceso a los mínimos derechos políticos en cualquier democracia.



Venezuela no necesita de ninguna colaboración de los Estados Unidos en materia electoral, porque el frágil sistema electoral de ese país no ofrece garantías en ninguna de sus fases en materia de respeto a los derechos políticos, ni menos aún en cuanto al sano funcionamiento de la democracia.



Venezuela cuenta con un robusto sistema de garantías electorales que brinda seguridad a los venezolanos y las venezolanas en cuanto al pleno respeto a sus derechos políticos.



Afirma el encargado Robinson que su gobierno no apoya la decisión de convocar elecciones en Venezuela. Este funcionario, su gobierno y la comunidad internacional deben saber que los derechos políticos y el ejercicio democrático en Venezuela constituyen un acto soberano e inalienable al que nunca renunciaremos.



El próximo 20 de mayo habrá elecciones en Venezuela: libres, seguras y transparentes. Este Poder Electoral garantiza el derecho de todas las venezolanas y todos los venezolanos a ejercer su soberanía”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 229 veces.