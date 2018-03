Milagros Betancourt: Corte Penal Internacional no puede sustituir a la justicia venezolana

Milagros Betancourt durante el foro en la UCV

Caracas, marzo 15 - La experta en derecho internacional, Milagros Betancourt, afirmó que la Corte Penal Internacional (CPI) no puede sustituir a los tribunales venezolanos. “Es un complemento”, acotó Betancourt quien participó este Miércoles en un foro sobre la CPI celebrado en el Salón C de la Universidad Central de Venezuela (UCV), organizado por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso”.



Betancourt recordó que la CPI nació en el año 2002 y se sustenta en el Estatuto de Roma que castiga cuatro crímenes, a saber, de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. “El Estatuto protege a la humanidad como bien jurídico”, destacó la docente quien fue la representante de Venezuela dentro del equipo que diseño el Estatuto de Roma.



Explicó la experta que la CPI solamente puede actuar cuando ha podido determinar que el Estado miembro “no quiere ni puede actuar”. En el caso de Venezuela, Betancourt recordó que los tribunales venezolanos no pudieran procesar a ningún funcionario por genocidio, lesa humanidad, guerra o agresión, porque dichos delitos no están contemplados en las leyes venezolanas.



Las consideraciones expuestas por Betancourt y otros ponentes, están enmarcadas en el anuncio hecho por la CPI el pasado 8 de Febrero cuando informó la apertura de un examen preliminar para determinar si existen elementos que ameriten una investigación sobre la actuación de funcionarios venezolanos en las manifestaciones violentas del año 2017. Al respecto Betancourt aclaró que la CPI no juzga a los estados sino a individuos. “El examen para determinar si se abre o no una investigación debe ser un análisis objetivo, independiente e imparcial”, precisó.



La docente fue consultada sobre el tiempo que dispone la Fiscal de la CPI para decir si procede o no una investigación sobre la situación de Venezuela y respondió que no hay un lapso establecido. “El examen preliminar de Colombia tiene 14 años y no se han pronunciado”, ejemplificó.



Betancourt presume que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, actuó respecto a Venezuela, después que las agencias internacionales de noticias divulgaron una foto de ella recibiendo al magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.



El abogado Fernando Fernández también participó en el foro desde donde alertó que “estamos en riesgo de que se cometan crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. Fernández presentó un proyecto de código de derecho penal internacional donde se acogen como delitos los cuatro crímenes estipulados en el Estatuto de Roma, es decir, de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión.