Mike Pompeo “trabajó duro” desde la CIA para tumbar a Maduro y reveló estar tras sanciones contra Venezuela

13 marzo 2018 - El nuevo secretario de Estado gringo, Mike Pompeo, reconoció el martes 23 de enero que los servicios de espionaje estuvieron detrás de algunas de las sanciones adoptadas los últimos meses contra el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y seis meses antes había asegurado que la CIA, que dirigió hasta la fecha, estuvo “trabajando duro” para derrocar al mandatario de Venezuela.



Durante una conversación posterior a su conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el moderador pidió a Pompeo que le enumerase algunas de las situaciones en las que el presidente Donald Trump se había mostrado especialmente interesado en los informes de la CIA, según reseñaron medios de prensa



El funcionario no dudó en nombrar el caso de Venezuela como uno de esos asuntos en los que el mandatario había solicitado información adicional antes de tomar alguna decisión.



“El presidente no estaba satisfecho con la descripción de la situación que le habíamos presentado. Quería más claridad en relación con algunos asuntos financieros, como sobre quién tenía el dinero”, contó Pompeo.



De acuerdo con el director de la CIA, Trump tenía un especial interés en saber “cómo estaba relacionado” el régimen de Maduro con las Fuerzas Armadas venezolanas, para así poder tener “una imagen más completa”, por lo que la Agencia elaboró una nueva serie de informes.



“La segunda o tercera batería de sanciones obedecía a nuestras recomendaciones”, reconoció Pompeo.



Previamente, el 20 de julio pasado, Pompeo, reveló que la organización que dirige está esperando que pueda haber una “transición” en Venezuela, lo que equivale a un desplaamiento del poder del actual mandatario, Nicolás Maduro.



El señalamiento lo hizo durante el foro de seguridad 2017 del Instituto Aspen, realizado el pasado jueves 20, al responder a una pregunta de la experta venezolana-estadounidense, Vanessa Neumann, sobre las posibilidades de un cambio en los próximos 60-90 días.



Según la transcripción Pompeo respondió: “Aprecio la pregunta. Cada vez que usted tiene un país tan grande y con la capacidad económica de uno como Venezuela, Estados Unidos tiene un profundo interés en asegurarse de que es estable, lo más democrático posible. Y así, estamos trabajando duro para hacer eso, siempre tengo cuidado cuando hablamos de América del Sur y Central y la CIA, hay muchas historias.”.



Pompeo celebró con risas el comentario y agregó: “Así que quiero ser cuidadoso con lo que digo, pero basta decirlo, esperamos que pueda haber una transición en Venezuela y nosotros la CIA estamos haciendo todo lo posible por entender la dinámica allí, para que la podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros. Los colombianos, yo estaba en la Ciudad de México y en Bogotá una semana antes de hablar sobre esta misma cuestión tratando de ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para que puedan lograr un mejor resultado para su parte del mundo y nuestra parte de el mundo.”



El nuevo secretario de Estado es reconocido en EEUU por su trayectoria en asuntos de seguridad nacional que incluye la creación de una empresa militar en el sector aeroespacial denominada Thayer Aerospace and Private Security, la cual obtuvo contratos de Boeing para la construcción de aviones y plataformas aeronáuticas a finales de los 90, informó MisionVerdad.



En 2006 vendió su participación en dicha empresa y en 2003 fundó una compañía petrolera oriunda de Kansas, Sentry International, de la cual es presidente actualmente. Esta empresa ha tenido una rápida expansión, centrando sus negocios en la venta de plataformas de perforación en China, Canadá y en Estados Unidos, sobre todo en zonas donde se practica fracking extensivo como Texas y Oklahoma.



Según datos suministrados por Open Secrets, el ciclo 2016-2017 de campañas electorales de Mike Pompeo también contó con el apoyo financiero de ExxonMobil, ampliando sus nexos y vinculaciones con el negocio petrolero estadounidenses y sus intereses más allá de dichas fronteras.