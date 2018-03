Cuba: Diputado Rolando González advierte sobre crecientes ataques a Venezuela

El vicepresidente de la comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano, Rolando González. Credito: PL

La Habana, 13 marzo 2018 - La comunidad internacional debe estar alerta ante la agresión que se orquesta hoy en el mundo contra Venezuela, afirmó el vicepresidente de la comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano, Rolando González.



Cuando se revisa la historia, se puede constatar que frente a cada transformación de los intereses predominantes siempre ha habido una reacción concertada. En el contexto actual, bajo la hegemonía del capitalismo y de Estados Unidos, es relativamente fácil organizar este tipo de presiones, explicó el diputado a Prensa Latina.



González recalcó que Venezuela tiene un proyecto que defiende y busca un ideal socialista; sin embargo, no tiene una economía socialista, ni una estructura de gobierno clásicamente socialista.



Simplemente cuentan un sistema político que ha empezado a transformarse, dándole más posibilidades al pueblo de tener presencia en distintos órganos de poder. Y ha comenzado a redistribuir sus riquezas en función de las mayorías y de las necesidades de los países de la región, añadió.



El parlamentario recordó que antes ese patrimonio iba a parar a la burguesía venezolana a través de la corrupción política, y a los intereses de las grandes empresas petroleras. 'Esa realidad ahora cambió, de ahí que Venezuela constituya una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos'.



Por tanto -agregó-, cualquier acción en ese país sudamericano se presentará como una gran violación. No hay dudas de que Venezuela vive en un escenario bien complejo, pero corresponde a los propios venezolanos resolverlo. No es trabajo ni de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni de Washington.



González resaltó que, mientras algunos han levantado la bandera de la democracia, otros no la han respetado; en Venezuela se han realizado en los últimos 19 años 24 elecciones en distintos momentos.



Actualmente estamos en el camino de definir, con la suerte de la Revolución bolivariana, si adoptamos un camino realmente democrático y de transformación de la realidad de nuestro continente; o nos retrotraemos a los años de las dictaduras, que forman parte de la historia de la región, concluyó.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159687&SEO=advierte-diputado-cubano-sobre-crecientes-ataques-a-venezuela)