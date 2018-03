Chaderton: Venezuela está lista para responder ante cualquier intervención militar

Roy Chaderton Credito: Archivo

07-03-18.-El ex embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, consideró este miércoles durante una entrevista en Globovisión que ante la crisis que vive el país, el chavismo está enfrentando la corrupción.



“Tenemos un espíritu autocrítico, sabemos que tenemos responsabilidades y la corrupción está siendo atacada de frente, hay muchos chavistas pero no todos lo son”, afirmó, al tiempo que repudió “el intento de pasar por víctimas de Fedecámaras, que tanto daño le han hecho al país”.



Al ser consultado sobre qué valoración le daba a la situación económica, señaló que respeta ese tema para el cual hay muchos especialistas y no se arriesgará a declarar de manera errada, sin embargo, enfatizó que los mayores problemas económicos han sido generados por los Estados Unidos, que a su juicio, ha llevado muchos países a la pobreza.



De igual manera apuntó que ante esto, “tiene una gran confianza en lo que está haciendo Maduro, tiene una gran fe cristiana”.



Más temprano, durante su participación en el foro de Intelectuales y Creadores, durante la Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana que se desarrolla en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, dijo que Venezuela responderá de forma contundente ante las pretensiones del Gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente nuestro país.