Diosdado Cabello: Venezuela no está pidiendo ayuda, pedimos que cese la injerencia

Los Teques, marzo 1° - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, manifestó este miércoles que "Venezuela no le está pidiendo ayuda a nadie, nosotros estamos pidiendo que cese la injerencia contra nuestro país".



De esta forma, Cabello rechazó la campaña que mantienen sectores de la oposición venezolana y la derecha internacional quienes aseguran que en la patria de Bolívar existe una supuesta "crisis humanitaria", y destacó que esta no es más que una excusa del imperio estadounidense para intervenir en Venezuela.



En su programa Con el Mazo Dando que transmite VTV, destacó que el Gobierno Nacional lo que pide es que “nos permitan comprar todas las medicinas y alimentos que necesitamos como lo hace cualquier país del mundo, no queremos nada regalado”.



Agregó que “ya nadie duda que es Estados Unidos el culpable de la guerra económica, ellos ya lo han dicho abiertamente que quieren asfixiar la economía venezolana".



Por otra parte, el primer vicepresidente del Psuv, instó a los sectores de la oposición a asumir responsabilidad con el pueblo y la democracia venezolana, de cara a la elección presidencial del 22 de abril.



"A nosotros nos hace falta una oposición de verdad ojalá Henri Falcón tenga un poquito de coraje", dijo.



Falcón es uno de los cinco candidatos que han oficializado su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para la elección presidencial.



Señaló que algunos sectores de la derecha se abstienen a participar en estos comicios, en cumplimiento de las instrucciones del alto mando político de Estados Unidos que busca deslegitimar las instituciones del Estado venezolano.



"No hay oposición en Venezuela y entonces Estados Unidos basado en eso dice que no debemos hacer elecciones", cuestionó Cabello.



En otro aspecto, explicó que la oposición teme enfrentar al pueblo chavista que conquistó tres victorias electorales el año 2017, Asamblea Nacional Constituyente y los comicios regionales y municipales.



"Perdieron por paliza a pesar de decirle al mundo que eran mayoría, no se quisieron exponer en las elecciones municipales porque sabían lo que iba ocurrir y no quieren exponerse en las elecciones presidenciales porque saben lo que va ocurrir", manifestó.



Destacó que la misión de las fuerzas revolucionarias en las elecciones presidenciales de este año, es darle continuidad al legado del Comandante Hugo Chávez y avanzar con un proyecto que asegure la prosperidad de Venezuela en los próximos 40 años, con el liderazgo del pueblo.



En su discurso, resaltó que el proceso revolucionario esta abocado en formar y preparar a la juventud para que en un futuro próximo asuma la dirección de la nación bajo los principios del socialismo que promovió Chávez.



"Chávez no es una idea, Chávez es un sentimiento, un pueblo, un gran colectivo de hombre y mujeres", subrayó.



Por este motivo, llamó a reforzar la unidad revolucionaria por la defensa de la soberanía de la patria y porque Venezuela es un ejemplo en el mundo ante la lucha que está dando contra las sanciones que impone EEUU y afectan la estabilidad social del país.

