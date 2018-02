Prácticas militares Independencia 2018 se realizarán el próximo fin de semana

La Guaira, febrero 17 - El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó este sábado que las prácticas militares de defensa de la patria Independencia 2018, se realizarán el próximo sábado 24 y domingo 25 de febrero.



"He ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a nuestro pueblo, en unión cívico-militar, a hacer las operaciones de defensa multidimensional integral del territorio de nuestra patria, las operaciones y ejercicios militares Independencia 2018 el próximo sábado 24 de febrero y domingo 25 de febrero", expresó el jefe de Estado en transmisión de Venezolana de Televisión.



En ese sentido llamó a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Reserva Militar, a la Milicia Nacional Bolivariana y al pueblo a participar en estas prácticas para "afinar la puntería de todos los equipos, el movimiento de todas las tropas, de los tanques, de los misiles, de los aviones, helicópteros y sobre todo, vamos a afinar la puntería del alma nacional".



Desde el estado Vargas, en donde lideró el trigésimo zarpe del Buque Escuela Simón Bolívar, Maduro recordó el espíritu pacífico del Gobierno Nacional, al tiempo que aclaró que no permitirán injerencia imperial alguna contra el país.



"Venezuela es una tierra sagrada, no nos metemos con nadie, pero jamás aceptaremos que la bota militar imperial extranjera toque el sagrado suelo de la patria venezolana, jamás, y si quieres la paz prepárate para ganarla", agregó.



"Vamos a ver desplegado por todo el territorio nacional, desde el Mar Caribe hasta el Orinoco, desde el Amazonas hasta el Lago de Maracaibo, de Este a Oeste, de Norte a Sur, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostrándole al mundo que Venezuela se respeta y es territorio de independencia, dignidad y paz", enfatizó el Presidente.

