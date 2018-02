Trump lanza una amenaza a líder palestino

El ministro de Exteriores palestino, Riad Maliki. Credito: Aporrea.org

16 Feb. 2018 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo llegar recientemente a su homólogo palestino, Mahmud Abás, un mensaje en el que le advierte que suspenderá toda la ayuda económica a los palestinos si estos no vuelven a la mesa de negociaciones con Israel.



El ministro de Exteriores palestino, Riad Maliki, reveló a una emisora de radio local que Trump le hizo llegar a Abás el mensaje a través del presidente Vladimir Putin, quien hace unos días se reunió con el presidente palestino.



"Mi mensaje (a Abás) es que Estados Unidos interrumpirá su ayuda financiera a la Autoridad palestina si no vuelve a la mesa de negociaciones", dijo Trump a Putin.



Maliki también reveló que el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha transmitido el mismo mensaje a los líderes árabes durante su gira por la región en los últimos días.



Funcionarios palestinos esperan que Washington les interrumpa la ayuda en cualquier momento, con excepción de la ayuda a las fuerzas de seguridad.



Ahmad Maydalani, del comité ejecutivo de la OLP, dijo que la dirección palestina no va a renunciar a sus demandas ante estas amenazas.



Abás suspendió los contactos oficiales entre la dirección palestina y Estados Unidos cuando Trump proclamó que Jerusalén es la capital de Israel, el pasado 6 de diciembre.



La Autoridad palestina funciona gracias a los ingresos que recauda con los impuestos de aduana que le transfiere Israel, y que ascienden al 60% de su presupuesto. El 20% del presupuesto procede de ingresos domésticos y el 20% restante de la ayuda internacional.



Abás pronunciará el 20 de febrero un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el que pedirá que la comunidad internacional patrocine el proceso de paz.



El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, dijo que Abás también pedirá protección para el pueblo palestino.

