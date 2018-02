Grupo de Lima rechaza elecciones presidenciales de Venezuela

El Grupo de Lima declara "Rechazo" a la convocatoria a elecciones presidenciales el 22 de abril pic.twitter.com/UX2JhyPFie — Jaime Herrera (@JaimeteleSUR) 13 de febrero de 2018

13 Feb. 2018 - El Grupo de Lima señaló este martes su rechazo a la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela y declaró que la presencia de la delegación venezolana no será "bienvenida" en la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en la capital peruana en abril."Quiero informar que el Gobierno de Perú, con el respaldo del Grupo de Lima (...) y según la declaración de Quebec de 2001, que señala que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas, (...) Sobre esta base, queremos expresar respecto a la invitación (de Maduro) a la Cumbre, que su presencia no será bienvenida en dicho encuentro", informó la canciller peruana Cayetana Aljovín.La declaración de Aljovín, que fue respaldada por los países presentes en la reunión: cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, e implica que el presidente venezolano Nicolás Maduro no podrá asistir a la reunión, a la que habían anunciado que acudiría.El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció el pasado 6 de febrero que Maduro "asistirá puntualmente (a la Cumbre de las Américas) para defender la soberanía" de "América Latina y Caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú".