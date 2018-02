(VIDEOS) Fracasa Estados Unidos al no lograr consenso latinoamericano para un golpe en Venezuela

Hasta el canciller brasileño Aloysio Nunes Ferreira criticó un eventual golpe militar por "no tener sentido" la iniciativa de su par estadounidense Rex Tillerson. Credito: Aporrea.org

5 Feb.2018 - Días atrás, poco antes de partir a su gira por lo trajo a América Latina y a la Argentina por estas horas, el secretario de Estado norteamericano planteaba un golpe militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro.



“En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, decía Tillerton en la Universidad de Austin en Texas.



Como refleja la historia intervencionista de los Estados Unidos en países de la región, Rex Tillerson lleva a cabo su gira oficial para lograr que los países que visita den cobertura política e institucional a un eventual golpe de Estado contra Maduro.



En Buenos Aires y tras reunirse con el canciller Jorge Faurie y el presidente Mauricio Macri, Tillerson ha logrado sumar presión sobre Venezuela pero no al grado de lograr compromisos para aplicar sanciones comerciales y económicas.



Mucho menos, por lo que se sabe y ha trascendido hasta el momento, para propiciar un golpe de Estado en Venezuela.



Y desde Brasil –por donde no pasará Tillerson–, además, el canciller brasileño Aloysio Nunes Ferreira criticó un eventual golpe militar por "no tener sentido" la iniciativa de su par estadounidense.



El venezolano "es un régimen destinado a cambiar, pero solamente puede cambiar mediante el pueblo venezolano. No seremos los de afuera los que hagamos eso. ¿Tillerson está proponiendo un golpe de Estado? Eso no tiene sentido", dijo a la radio Bandeirantes.



Video fuente: TeleSUR







Video fuente:La Patilla







Video fuente: Luigino Bracci Roa



La constituyentista Tania Díaz responde amenazas de Rex Tillerson







Fernando Buen Abad solidario con Venezuela