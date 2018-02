Diosdado Cabello: Estados Unidos le tiene desprecio al voto, no le importa la democracia

Caracas, febrero 2 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ratificó este jueves su condena a los ataques que sostiene el gobierno de Estados Unidos contra las instituciones democráticas del país. Las observaciones las hizo en el programa Zurda Konducta, de VTV.



“Cuando uno observa esta declaraciones, ellos (EEUU) están pidiendo un (Augusto) Pinochet, no les importa las instituciones de la democracia, les interesa que los socios sean bien genuflexos, arrimados a ellos que apoyen estas políticas”, dijo en referencia a las agresiones del secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, quien realiza una gira en la región contra Venezuela.



Cabello advirtió que el representante de la diplomacia estadounidense buscará reunirse con los gobiernos de derechas de América Latina y El Caribe para planear nuevos ataques contra la nación suramericana. En este aspecto, lamentó que los líderes políticos de EEUU apuesten a la guerra y a la confrontación.



Asimismo, el líder socialista se refirió sobre la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, aseguró que, “Yo tengo responsabilidad con respecto a Luisa Ortega porque la recomendamos y hasta dimos la cara por ella, nos engañó a todos”.



“Con Rafael Ramírez me da tristeza porque compartimos muchas batallas. Fueron muchas luchas juntos. Nadie puede negar que en PDVSA hay corrupción, eso sería intentar tapar el sol con un dedo y tampoco uno puede defender a otra persona sólo por defenderla porque eso sería la solidaridad automática que tanto uno critica en otros”.



En otro orden de ideas, el también constituyentista reiteró que Venezuela tiene relaciones más productivas en el mundo, “Nosotros tenemos excelente relaciones con China y con otros socios para la paz”.

