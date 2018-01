(VIDEO) Delcy Rodríguez: blindaremos a Venezuela contra las sanciones imperiales

La presidenta de la ANC cuestionó la actitud "genuflexa" de la oposición, que se refugió en la obediencia de la política de sanciones. Credito: CiudadCCS

29 Ene. 2018 - La presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez, indicó que desde el este Poder plenipotenciario se ejercerán las acciones que se consideren necesarias para proteger al pueblo de las consecuencias de las sanciones instrumentadas por el Gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados europeos.



“Desde la Asamblea Nacional Constituyente blindaremos a Venezuela de las sanciones internacionales”, enfatizó durante entrevista en el programa José Vicente Hoy.



Rodríguez destacó la importancia de las acciones que ha ejercido la ANC, que han permitido la defensa de la soberanía y la paz del país.



“Lo primero que trajo la Constituyente de forma milagrosa fue la Paz y tranquilidad pero también hemos traído el reequilibrio político que se había perdido por la forma depravada en que factores de la derecha actuaron desde la AN”, subrayó.



Asimismo, resaltó la actitud de defensa de la dignidad asumida por le pueblo venezolano que ha otorgado la victoria al chavismo, a pesar de ser víctimas de las acciones del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos.



“El linchamiento mediático no muestra la victoria del pueblo venezolano que no ha caído en los chantajes de la guerra económica”, indicó al tiempo que resaltó la capacidad y el compromiso por parte de la ANC para derrotar el ataque económico que mantienen contra el país.



“La Asamblea Nacional Constituyente está capacitada para combatir la guerra económica”, dijo.

Comedia imperial y subordinación europea



En torno a las acciones impulsadas contra Venezuela por la actual administración estadounidense al mando de Donald Trump, la constituyente señaló que se han signado por la comedia y las contradicciones.



“El Presidente de los Estados Unidos ha traído la tragedia y la comedia a la política internacional. Es tragicómico que gobiernos que el año pasado pidieron el adelanto de las elecciones ahora digan que no se pueden acudir a elecciones prematuras”, apuntó.



Igualmente, lamentó la subordinación a la errada política exterior estaddounidense que ha asumido la Unión Europea.



“Existe una relación de subordinación de Europa al centro de poder estadounidense, desde el punto de vista económico y financiero. Con el caso de Venezuela ha sido la expresión política más aberrante de subordinacion europea”, afirmó.

Oposición genuflexa



Al referirse al política interna y el rol que ha asumido la oposición, Rodríguez cuestionó la actitud “genuflexa” de este sector, que se refugió en la obediencia de la estrategia imperialista de las sanciones.



“Un connacional pidiendo la intervención militar, bloqueo contra el desarrollo, el acceso a los medicamentos, a los alimentos (..). El verdadero enemigo del pueblo es esa oposición que sale a recorrer el mundo para afectar al pueblo, para decirles que no envíen alimentos a Venezuela”, recalcó .

El pueblo seguirá en Miraflores



Al ser consultada sobre las expectativas que poseen las fuerzas revolucionarias en torno al venidero proceso electoral presidencial, la presidenta de la ANC se mostró confiada en el triunfo del chavismo.



“En estas elecciones mantendremos al pueblo en la silla de Miraflores”, sentenció al tiempo que subrayó la conciencia demostrada por la mayoría de los venezolanos, demostrada en lo tres últimos procesos electorales como fueron la elección de la ANC, de gobernadores y alcaldes.



Venezuela retomó los caminos de la independencia, jamás va a volver al modelo neocolonial que es lo que pretende la oposición venezolana.



Video fuente: Sincuento TV