Maduro alerta que gobiernos de EEUU, Colombia y España pretenden sabotear elecciones presidenciales

El jefe de Estado exhortó a los candidatos presidenciales a mantenerse firmes y no retirarse de las elecciones.

26 Ene. 2018 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, alertó este jueves que factores externos, como el gobierno de los Estados Unidos, de Colombia y España; pretenden sabotear los comicios presidenciales que se llevarán a cabo en el primer cuatrimestre del año, tal y como lo acordó la Asamblea Nacional Constituyente.



“El imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren de las elecciones porque van a perder, para no reconocer su derrota”, informó Maduro desde la Plaza Bolívar de Caracas durante una asamblea popular con las mujeres del país.



Maduro exhortó también a Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática: Henry Falcón de Avanzada Progresista, Andrés Velázquez de la Causa R y Claudio Fermín, candidato independiente; a mantenerse en el ruedo electoral. “A los cuatro candidatos, cumplan su palabra, vamos a medirnos, yo quiero ir a elecciones y ganarle con votos a ustedes”



De igual forma, se refirió al comunicado injerencista emitido por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos y a las declaraciones en contra de Venezuela emitidas por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y la portavoz de la Casa Blanca, Heather Nauert, para las cuales ordenó enviar una nota de protesta en la que se reafirma que el país es un Estado libre, independiente y soberano.



El jefe de Estado rechazó las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y de Mariano Rajoy, Presidente de España, quienes insisten en exigir que en Venezuela deben suspenderse las elecciones presidenciales



“En Venezuela no manda Trump, en Venezuela no decide Santos, decide el pueblo soberano, las mujeres soberanas de esta patria. Aquí decidimos nosotros con el voto”, manifestó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 758 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://ciudadccs.info/maduro-alerta-gobiernos-eeuu-colombia-espana-pretenden-sabotear-elecciones-presidenciales/)