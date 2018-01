Cabello: Imperialismo y lacayos están desesperados por presidenciales en Venezuela

Credito: Correo del Orinoco

24 Ene. 2018 - A juicio del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, el “imperialismo y sus lacayos en el mundo” están desesperados por la convocatoria a elecciones en Venezuela, que se realizarán antes del 30 de abril de 2018.



“Primera vez que unas elecciones llaman la atención de tantos gobierno en el mundo y la consideran antidemocráticas, pero no dicen nada de lo que ocurra en Honduras, no dicen nada de lo que ocurre en Brasil y de lo que le están haciendo al presidente Lula. Les preocupa Venezuela porque no nos rendimos, y no nos vamos a rendir”, expresó Cabello, en su programa 191 de “Con el mazo dando”.



Cabello tildó de “ridículos” a quienes imponen sanciones a los funcionarios venezolanos para bloquear sus cuentas bancarias en Estados Unidos y la Unión Europea. “Agarren todas las cuentas que quieran, si tenemos una cuenta es en Venezuela, y de casualidad, para que nos paguen”, aseguró Cabello, desde Barinas.



Afirmó que la oposición al Gobierno nacional le teme a los procesos electorales porque perderán ante el chavismo. “Más nunca gobernarán este país, ni por las buenas, ni por las malas”.



Según Cabello, la oposición no tiene candidatos, unidad ni vergüenza. “No sé si van a hacer primarias, pero de todas maneras aquí seguirá siendo Presidente Nicolás Maduro. Medalla de plata tendrán (los de la oposición)”.