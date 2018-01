Pekín promete a EEUU una humillación total si sigue provocando en el mar de la China Meridional

24 Ene. 2018 - Pekín amenazo a Washington con una humillación total si continúa con sus provocaciones en el mar de la China Meridional, después que un destructor estadounidense provisto de misiles guiados fuera detectado cerca de la disputada isla de Huangyan.



La noche del pasado miércoles. el destructor estadounidense USS Hopper navegó a menos de 12 millas náuticas de la isla de Huangyan, en el mar de la China Meridional, cuya soberanía es reclamada por Pekín. El Pentágono calificó la maniobra como parte de sus operaciones “de rutina” en aguas internacionales.



En respuesta, el Ministerio de Defensa chino denunció la incursión no autorizada del buque y prometió adoptar las medidas necesarias para garantizar la soberanía de su país. “Si EE.UU. no detiene sus provocaciones, China militarizará las islas“.



El Global Times, medio de comunicación oficial del Partido Comunista de China, publicó un breve comentario en el que advirtió que aunque Pekín “ha ejercido la moderación” ante las provocaciones de EE.UU. en el mar de la China Meridional, “hay límites”.



“Si EE.UU. no detiene sus provocaciones, China militarizará las islas tarde o temprano”, aseveró el informe, titulado ‘EE.UU. ya no predomina en el mar de la China Meridional’. “Washington se quedará sin opciones de contramedidas y sufrirá una completa humillación”, añade el medio.



En la misma línea, el Diario del Pueblo, otro periódico oficial del Partido Comunista, criticó el lunes a EE.UU. por llevar a cabo sus llamadas operaciones de “libertad de navegación”, que dijo dañan los esfuerzos de China para “mejorar la cooperación pacífica” en la región.



Pekín ha denunciado una y otra vez estas acciones “provocadoras”, y acusa a Washington de desestabilizar la zona, violar su soberanía y buscar adueñarse de las aguas en cuestión.



China reclama la mayor parte de ese mar, incluidas las zonas cercanas a las costas de muchos países del sudeste de Asia. Reivindica, en particular, su soberanía sobre las islas artificiales que han construido en el área.

