Presidente Evo Morales critica “obsesión golpista” de Almagro contra Maduro

21 Ene. 2018 - 21 de enero de 2018.- El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, fustigó el accionar del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “por su obsesión golpista” contra el mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.Mediante su cuenta verificada de Twitter @evoespueblo, Morales lamentó el sábado que el líder de la OEA omita el “conflicto de poderes que paralizó al Gobierno de su patrón”, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.Justo el día que iba a celebrar su primer año en la Casa Blanca, Trump recibió una de las peores noticias posibles: el cierre parcial de la Administración de EEUU tras no acordarse un presupuesto federal.Ante esto, el secretario general de la OEA, organismo cuya sede se sitúa en Washington D. C., no ha hecho referencia alguna. En cambio, criticó en un evento en Miami el sistema electoral de Venezuela y los comicios presidenciales a efectuarse este año.“Almagro, deje de atacar a Maduro y pida detener construcción del muro”, instó Morales, en relación con la polémica propuesta de Trump de erigir una muralla en la frontera entre EE.UU. y México.La promesa estrella de la campaña electoral de Trump sigue estancada ante la reticencia del Congreso a financiarlo, y los tribunales han bloqueado los intentos del dignatario de congelar los fondos para las “ciudades santuario” que amparan a indocumentados.