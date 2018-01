¿Quién está detrás de los recientes disturbios en Irán?

Para Roberts, teniendo en cuenta las acciones de Washington contra Honduras, Venezuela, Serbia, Libia, Irak, Siria, Ucrania, etc., "es una completa estupidez que cualquier iraní se involucre en protestas contra el Gobierno". Credito: Reuters / Sputniknews

10 Ene. 2018 - Paul Craig Roberts, analista político y autor estadounidense, aseguró a la agencia de noticias iraní Tasnim que el líder de la Revolución Islámica, ayatolá Alí Jameneí, "tiene razón" al decir que las recientes protestas en Irán se orquestaron desde el extranjero, y señaló que los alborotadores fueron patrocinados por agitadores externos.



El 9 de enero, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, declaró que en torno a Irán se formó un "triángulo" de países que provocaron los recientes disturbios en la nación persa con "EEUU y los sionistas" a la cabeza. Según el ayatolá, en este "triángulo" participa también "uno de los Estados ricos del golfo Pérsico" al que acusó de financiar las protestas.

Paul Craig Roberts compartió la opinión del líder iraní pero añadió que "dado que el dólar estadounidense es moneda de reserva, Washington puede crear todo el dinero que necesite para desestabilizar a Irán".



"Con el fin de desestabilizar un país, imponerle sanciones u otras acciones hostiles, es una práctica estándar para Washington financiar organizaciones no gubernamentales de "reforma". Los miembros de estas organizaciones son luego enviados a protestar y cuando comienzan las protestas, Washington envía violencia", explicó el analista.



Según Roberts, Irán no es el único país objetivo. "También lo son Rusia, China, Venezuela, Corea del Norte y todos los países que tienen una política exterior independiente. Washington es hegemónico en su punto de vista y le molesta cualquier límite a su unilateralismo", subrayó.



El analista recordó que EEUU perdió Irán cuando la Revolución Islámica derrocó al Shah, y ahora quiere recuperarlo.

Para Roberts, teniendo en cuenta las acciones de Washington contra Honduras, Venezuela, Serbia, Libia, Irak, Siria, Ucrania, etc., "es una completa estupidez que cualquier iraní se involucre en protestas contra el Gobierno".



"Solo un tonto ayudaría a Washington a convertir a Irán en un caos tal como lo hizo con Irak. Además, no tiene sentido protestar contra el Gobierno iraní por las dificultades impuestas por las sanciones de Washington. Es difícil creer que los iraníes sean tan estúpidos que no entiendan la fuente de sus dificultades. Como no creo que los iraníes sean estúpidos, concluyo que los manifestantes fueron manipulados y/o pagados para protestar por ONGs financiadas desde el extranjero, al igual que la protesta de Maidán en Kiev", concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1062 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/politica/201801101075308552-protestas-iran-eeuu-financiamiento/)