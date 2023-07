La obsesión de Musk por la 'X': acabar con el pájaro de Twitter le cuesta 3.900 millones de dólares

Una persona posa para una foto mientras se registra en Twitter, en una pantalla que muestra el nuevo logotipo de la plataforma, en una oficina en el centro de Londres, el lunes 24 de julio de 2023 Credito: AP

25-07-23.-Twitter ha dejado de ser la red social del pájaro azul. Elon Musk, propietario de la plataforma desde noviembre del pasado año, ha sustituido de la noche a la mañana el archiconocido logo por un nuevo símbolo, una letra equis estilizada que representa un nuevo capítulo para la compañía y que también es, en cierta forma, la manifestación de una obsesión personal del propio Musk.



"Durante años, tanto los fans como los críticos de Twitter nos han empujado a Twitter a soñar a lo grande, a innovar más rápido y a desarrollar nuestro potencial. X conseguirá eso y más", explicaba Linda Yaccarino, presidente de la empresa desde el pasado mes de junio, como despedida al pájaro que ha acompañado a Twitter como mascota durante los últimos 17 años.



Pocas horas antes Musk enviaba a los empleados el "último correo electrónico con el dominio de Twitter", poco después la dirección x.com se redirigió a la red social. Anoche, en San Francisco, la fachada de la sede de empresa -en su mayor parte vacía tras despedir al 80% de la plantilla- se iluminaba ya con la nueva imagen de la plataforma.



Este cambio es la última decisión polémica de Musk tras hacerse con el control de la empresa a finales del año pasado. Pagó por ella 44.000 millones de dólares (algo menos de 40.000 millones de euros al cambio actual), y la inmensa mayoría de analistas financieros coincide en que ha pagado demasiado por una red social difícil de rentabilizar (casi no ha generado beneficios en ninguno de sus ejercicios), con pocos usuarios activos, aunque sean fieles, y con serios problemas de moderación.



El empresario ha tratado de cambiar el rumbo con varias iniciativas. Primero despidió a la mayoría de los trabajadores de la empresa para tratar de detener la hemorragia de dinero. También amplió el coste del servicio de suscripción Twitter Blue, añadiendo como cebo la posibilidad de obtener la codiciada marca de cuenta verificada que hasta hace poco estaba restringida a famosos, periodistas y otros colectivos cuya identidad corría el riesgo de ser suplantada.



Musk ha devuelto también el acceso a Twitter a muchas figuras de la extrema derecha norteamericana que habían sido expulsadas por publicar comentarios amenazantes u ofensivos a lo largo de los últimos años, alimentando así la polémica con la esperanza de atraer visitas y comentarios.



Ninguna de estas medidas ha resultado especialmente acertada. Con una plantilla más reducida, las aplicaciones y servidores de Twitter tienen cada vez más fallos. El programa Twitter Blue, de momento, sólo ha conseguido convencer a los fans más incondicionales de Musk y el coqueteo con las voces de la extrema derecha que Musk ha tratado de justificar como una postura maximalista sobre la libertad de expresión, ha ahuyentado a la mitad de los anunciantes.



La semana pasada, Musk reconocía públicamente que los ingresos de Twitter han caído un 50% desde que tomó el control de la empresa y que tardará en alcanzar la rentabilidad. Hay que tener en cuenta que, para financiar la compra, Musk ató a Twitter a deuda de 13.000 millones de dólares y el aumento de los tipos de interés ahora pesa sobre las cuentas.



Su estrategia a largo plazo es añadir nuevos servicios y convertir Twitter -o mejor dicho, X- en una superapp, una aplicación que además de permitir publicar textos, fotos y vídeo también se utilice para realizar transacciones financiaras y acceder a todo tipo de servicios.



EL FIN DE UNA MARCA QUERIDA



Entre los usuarios veteranos, la comunidad de diseñadores gráficos y los expertos en marketing, sin embargo, la decisión de acabar con la mascota del pájaro se ve como un nuevo y terrible error por parte de Musk.



"No me entra en la cabeza que hayan decidido cambiar un logo que funcionaba solo con el imagotipo, algo que poquísimas marcas consiguen, y sustituirlo por algo tan genérico", explica el diseñador Nacho Carretero.



El pájaro azul, que aún sigue presente en las aplicaciones móviles y varias herramientas de Twitter, se había convertido en un símbolo instantáneamente reconocible y presente en todo tipo de medios, desde rótulos en programas de televisión hasta páginas webs y apps de terceros.



La consultora especializada en imagen y marca Brand Finance calculaba el valor de la imagen de Twitter en 3.900 millones de dólares, un 32% menos de lo que valía antes de entrar Musk, pero aún dentro de la lista de las 50 marcas más reconocidas del mundo de medios de comunicación y redes sociales.



Musk ha confirmado que los logotipos de Twitter se irán sustituyendo "de forma paulatina", y que el nuevo es sólo temporal mientras buscan la imagen definitiva que identifique de ahora en adelante a la empresa.



X, LA LETRA DE MUSK



La elección de la letra equis, en cualquier caso, no es casual, y en cierta forma le permite al dueño de Twitter cerrar uno de los capítulos más frustrantes de su carrera. Musk fundó la startup X.com en 1999 junto a dos socios, Harris Fricker y Cristopher Payne. Se trataba de uno de los primeros bancos completamente digitales y el primero que ofrecía en EE.UU. cuentas y depósitos asegurados por el gobierno federal. Más de 200.000 usuarios se sumaron en los primeros meses pero ese mismo año la junta apartó a Elon Musk de la presidencia de la compañía como parte del plan para poner la empresa en bolsa. En marzo de 2000, X.com y otra empresa financiera, Confinity, se unieron. Musk pidió que la empresa resultante mantuviera el nombre de X.com pero el resto de los socios, finalmente, decidieron cambiarle el nombre a algo que sonara más amigable. Así nació PayPal.



El éxito de PayPal y su compra por parte de eBay fue lo que permitió a Musk conseguir el capital necesario para convertirse en el principal accionista de Tesla en 2004 y lanzar su empresa de exploración espacial, a cuyo nombre añadió su letra favorita, SpaceX.



Además también eligió la letra como nombre para su sexto hijo, el primero que tuvo junto a la cantante Grimes, y cuyo nombre completo es X AE A-XII Musk. En 2017, Musk llegó a un acuerdo con PayPal para comprar de nuevo el dominio X.com. "¡Gracias PayPal por permitirme volver a comprar X.com! No hay planes ahora mismo, pero tiene un gran valor sentimental para mí", dijo al cerrar la operación. Seis años después, ya ha encontrado dónde aprovecharlo.





