Observatorio Social Humanitario (OSH): 95 % de usuarios ABA Cantv tuvo fallas en el servicio en 2022

27-02-23.-El Observatorio Social Humanitario (OSH), a través de su vocero Javier Martucci, aseguró que la crisis de los servicios públicos se mantuvo durante todo el año 2022, la cual afectó las labores diarias de los venezolanos.



Durante una rueda de prensa ofrecida el pasado viernes 24 de febrero, el OSH presentó un informe con las deficiencias de los servicios y, entre los hallazgos, está que el internet de los venezolanos sigue siendo suministrado, en su mayoría por la empresa estatal, Cantv ofrece servicio solo al 54,50% de la población, mientras que el resto del mercado está cubierto por empresas privadas.



En cuanto a la calidad de la conexión, solo un 5% de los reportes indicaron que es de forma continua y sin fallas, mientras que un 49% de los usuarios indicaron fallas o intermitencia en su conectividad a diario, 23,9% pasa horas enteras sin servicio, un 11% observa fallas que duran días y 7% asegura no tener servicio de internet.



En el 4to reporte de servicios públicos, el OSH realizó una evaluación anual de la existencia, calidad y el desempeño de los servicios públicos en Venezuela en 101 municipios correspondientes a los 24 estados del país, calificando, además del internet, el agua, gas, electricidad y transporte.



Servicio eléctrico

Martucci indicó que de enero a marzo del 2022 se vio una disminución del suministro continuo y aumentaron casi al triple los cortes de luz que no permiten organizar actividades domésticas ni comerciales.



Los reportes también revelaron que el 34,27% tiene suministro continuo con bajones que afectan los aparatos eléctricos, mientras que el 35,19% tiene electricidad, pero se va varias veces a la semana.



El mes con mejor desempeño fue diciembre donde apenas 16 de cada 100 hogares reportaron que no tuvieron problemas ni de bajones ni de cortes del servicio.



Servicio de agua

En cuanto al suministro de agua el OSH aseguró que solo 3 de cada 10 hogares manifestaron tener agua de forma continua. Mientras que el 51,29 % de tuvo racionamiento.



Un peor escenario se muestra en la cantidad de personas que obtuvieron servicio escaso o irregular que suman 20%, al tiempo que 5% de los sectores monitoreados reportaron no tener acceso al servicio de agua potable.



Martucci indicó que sobre la calidad del agua 52% de los encuestados manifestaron que no reciben agua limpia, mientras que el 42% asegura que el agua que recibe por tuberías es de baja calidad y solo el 4% respondió que tiene suministro de agua limpia.



Servicio de combustible

Sobre el abastecimiento de combustible, el OSH documentó que 37,9% de los venezolanos se ve en la necesidad de hacer colas de entre 6 a 12 horas para surtirse, al tiempo que 14,13% asegura no tener suministro permanente.



En el mejor momento monitoreado, menos de 15 de cada 100 personas reportaron que suministraron combustible sin algún tipo de cola. Asimismo, destacó que en enero de 2022 tuvo su punto más bajo en todos los meses de monitoreo.



Nadie escapa a la crisis

“Los datos levantados reflejan lo contrario del discurso de los que pretenden normalizar o invisibilizar la emergencia humanitaria compleja que aún sigue existiendo en el país. (…) la situación del país está lejos de normalizarse” finalizó Martucci.