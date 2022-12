La Unión Europea avisa a Elon Musk que tiene que cumplir con la normativa europea para poder operar

Elon Musk Credito: Web

06-12-22.-La compra de Twitter por parte de Elon Musk no dejó a nadie indiferente, y es que parece que todo el mundo tiene algo que decirle al multimillonario.



Desde los propios usuarios, pasando por los anunciantes hasta las mismísimas autoridades están preocupadas por lo que pueda pasar, por ello la Unión Europea (UE) le ha lanzado un aviso para recordarle que su Twitter 2.0. todavía tiene que aclarar varios aspectos para poder usarse en el viejo continente.



Hace un poco más de un mes desde que Musk se convirtió en CEO de Twitter, y desde entonces prácticamente ha sido noticia todos los días debido a sus declaraciones, actuaciones y decisiones.



Desde el principio Musk ha sido bastante claro con que quería cambiar varios aspectos de la app, y por eso habla de Twitter 2.0, una nueva versión mejorada de la app (o eso dice él). Pero mientras hay muchas personas que esperan ansiosas la renovada plataforma, los reguladores europeos no parecen muy convencidos.



La UE tiene una Ley de Servicios Digitales (DSA) en la que se recogen una serie de derechos para los usuarios y obligaciones para los servicios que quieran operar en el continente. Es por esta razón por la que la UE está preocupada por el camino que está tomando Twitter, por ejemplo, han despedido a miles de trabajadores, de los cuales muchos de ellos se encargaban de la moderación de contenido (un punto muy importante en la DSA).



A su vez, los cambios en la política de la app, la reinstauración de cuentas suspendidas y la llamada "libertad de expresión" de Musk son aspectos que mantienen en vilo a las autoridades europeas. Por esta razón no sorprende que Musk se haya tenido que reunir con el Comisario de Mercado interno de la UE, Thierry Breton esta semana para hablar del futuro de la app.



Todavía queda mucho trabajo

Según ha podido saber TechCrunch, Breton le dio el visto bueno a Musk por la compra, pero sí que le ha dejado unos aspectos que tiene que cambiar para que ambas partes colaboren. En primer lugar, se hizo hincapié en la importancia de tener unas políticas de empresa claras y transparentes, también le recordó de la importancia de la moderación de contenido y cómo tiene que prestar especial atención en este aspecto por lo menos dentro del territorio UE.



Otro de los aspectos en los que Twitter "tiene mucho trabajo por delante" es en el de la protección de la libertad de expresión (bajo lo que establece la UE) y también combatir la desinformación, aunque esta misma semana Twitter ha dejado de ofrecer avisos sobre información relacionada con el COVID-19.



Por último, Breton ha señalado su preocupación por el aumento de publicidad en Twitter, ya que Musk ha reconocido en varias ocasiones que quiere que los anuncios sean la principal fuente de ingresos de la app, aun así, la UE quiere que el número de anuncios dirigidos sea lo más limitado posible.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 361 veces.

La fuente original de este documento es:

El economista.es (https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12066860/12/22/La-UE-avisa-a-Musk-a-Twitter-le-queda-mucho-trabajo-por-delante-para-cumplir-con-la-normativa-.html)