Fuga de datos en WhatsApp: denuncian robo de casi 500 millones de números de teléfono

25-11-22.-Descubren que en un conocido foro de hackers están a la venta lo que podría ser casi 500 millones de números de teléfono de usuarios de WhatsApp en todo el mundo, y en concreto se estima que más de 10, 8 millones de ellos corresponden a usuarios españoles, por lo que el tuyo podría estar también.



Fue el pasado 16 de noviembre, cuando un usuario de un conocido foro internacional de hackers publicó una lista en la supuestamente había 487 millones de números de teléfono de usuarios de WhatsApp de todo el mundo.



A nivel mundial, la compañía propiedad de Meta cuenta con más de 2.000 usuarios mensuales activos, de estos se calculan que unos 35 millones de usuarios se conectan desde España. Los datos que supuestamente ha obtenido este hacker son muy grandes, no obstante, el mismo que ha puesto a la venta estas bases de datos ha asegurado a CyberNews que son reales.



Se cree que la obtención de estos ha sido posible gracias al web scraping (raspado de web), que consiste en introducir un sistema de software en una página web para que poco a poco vaya extrayendo los datos de esta.



Según se ha podido saber la información robada pertenece a 84 países distintos, y se pueden comprar datos según nación, por ejemplo, los datos de EEUU valen 7.000 dólares mientras que los de Reino Unido están a 2.500 dólares.



En el caso de España, desconocemos el valor de su lista de números de teléfono, pero lo que sí sabemos es que más del 31% de los españoles que usan WhatsApp están afectados por este robo. Aunque también es cierto que esta filtración podría ser mucho peor de lo que ha sido, porque al fin y al cabo lo único que se está vendiendo es el número de teléfono.



Es cierto que los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo campañas de vishing, phishing, fraudes o hacerse pasar por tu persona para engañar a otros, pero dentro de lo malo, todas estas acciones necesitan de la colaboración de las víctimas a diferencia de que si hubieran obtenido otra serie de datos que les permitieran robar tus datos bancarios, por ejemplo.



Meta defiende que estas declaraciones no tienen fundamento, ya que nadie ha tenido acceso a estas listas, aunque reconoce que al tener tantos usuarios es posible que muchos de los números filtrados sean de usuarios con cuenta en WhatsApp.



Esto hace que todavía estemos a la espera de una aclaración oficial, pero no sería de extrañar que la lista sea legítima, ya que Meta permite a terceros recopilar información de sus usuarios (algo por lo que es fuertemente criticado) y después de esta información, habrá que señalar a la compañía como culpable.

