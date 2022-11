Musk lanza ultimátum a empleados de Twitter: "Trabajen a fondo o afronten el despido"

Elon Musk Credito: Web

16-11-22.-El nuevo propietario de Twitter pidió individualmente a los empleados de la red social estadounidense comprometerse con dedicación "a fondo" en el trabajo de la empresa o afrontar un despido, según un correo interno difundido por varios medios.



"Para construir un Twitter 2.0 revolucionario y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, deberemos brindarnos a fondo, al extremo", escribió el magnate, quien habría pedido a los trabajadores asumir el compromiso de aquí al jueves.



Esto significa trabajar largas horas a alta intensidad", destacó. "Solo un rendimiento excepcional valdrá una nota suficiente", dijo el nuevo accionista mayoritario de la red.



El empresario invitó a sus empleados a adherir a su enfoque dando click en una casilla que dice "Sí", y explica que si no lo hacen antes del jueves a las 17:00 horas de Nueva York (21:00 GMT), dejberán abandonar la empresa con una indemnización de tres meses de salario a cambio.



Contactada por la AFP, Twitter no respondió aún a los requerimientos de comentarios.



Desde que llegó a la cabeza del grupo con sede en San Francisco, California a fines de octubre, Musk ya despidió a la mitad de los 7,500 trabajadores de Twitter.



Musk previno a los diferentes equipos de Twitter que la empresa podría quebrar si no lograba generar más ingresos en los próximos meses.



La plataforma atraviesa serias turbulencias, con el retiro de varios anunciantes importantes, que interrumpieron sus compras de espacios publicitarios en la red del pájaro azul, lo cual constituía la principal fuente de ingresos para el grupo.

