Daños ecológicos causados por el uso excesivo de materias primas

11 de Abril - Las naciones de altos ingresos son responsables del 74% del exceso global en la extracción de recursos durante el período 1970-2017, impulsado principalmente por los EE. UU. y los países de la Unión Europea. Así lo demuestra un estudio internacional liderado por Jason Hickel, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), que determina la responsabilidad nacional en el colapso ecológico calculando en qué medida se ha sobrepasado cada nación su parte justa de los umbrales de uso sostenible de los recursos.



Los impactos humanos en los procesos del sistema terrestre están superando varios límites planetarios, no solo en términos de emisiones de CO2 y cambio climático, sino también en el cambio de uso de la tierra, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química y los flujos biogeoquímicos. Este colapso ecológico está siendo causado en gran parte por la extracción de recursos globales, que ha aumentado rápidamente durante el último medio siglo y ahora supera drásticamente los niveles seguros y sostenibles.



Se estima que la economía mundial consume más de 90 mil millones de toneladas de materiales por año, muy por encima de lo que los ecologistas industriales consideran el límite sostenible.



Este nuevo estudio propone un método novedoso para determinar la responsabilidad nacional por el colapso ecológico. "No todas las naciones son igualmente responsables de esta tendencia; algunas naciones utilizan sustancialmente más recursos per cápita que otras a través de la extracción, producción, consumo y desperdicio de materiales", explica Jason Hickel, investigador del ICTA-UAB.



Entre 1970 y 2017, se extrajeron casi 2,5 billones de toneladas de materiales en todo el mundo, y los países de ingresos altos y medios-altos utilizaron la gran mayoría de estos recursos. De esto, 1,1 billones de toneladas superaban el corredor sostenible.



El estudio muestra que los países de altos ingresos (con el 16 % de la población mundial) son responsables del 74 % del exceso de uso de recursos a nivel mundial durante el período 1970-2017, impulsado principalmente por Estados Unidos (27 %) y los países de altos ingresos en la Unión Europea (25%). España ocupa el puesto 11 en la lista de 15 países que superan el límite planetario sostenible de uso de materias primas. España es responsable del 2% del exceso, por detrás de países como Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia, entre otros.



China, un país de ingresos medianos altos, ocupa el segundo lugar a nivel mundial y es responsable del 15% del exceso de uso de materiales a nivel mundial. El resto del Sur Global (es decir, países de bajos y medianos ingresos de América Latina y el Caribe, África, Medio Oriente y Asia) es responsable de solo el 8%. Asimismo, 58 países del Sur global, que representan a 3600 millones de personas, incluida la India, se mantienen dentro de niveles sostenibles.



La investigación, publicada en la revista Lancet Planetary Health, analizó la extracción nacional y los materiales involucrados en los flujos comerciales globales de recursos como combustibles fósiles, madera, metales, minerales y biomasa, utilizando datos del panel internacional de recursos de la ONU y cálculos extrapolados. .



La responsabilidad nacional ha cambiado durante el período analizado. Aunque el exceso de Estados Unidos ha crecido constantemente en términos absolutos, su participación en el exceso global ha disminuido gradualmente en las últimas dos décadas, una tendencia similar para Europa y otras naciones de altos ingresos. Este cambio se debe principalmente al uso creciente de recursos en China, que se compone principalmente de materiales de construcción. El sobregiro de China comenzó recién en 2001, pero ha crecido rápidamente en los años posteriores.



"Los resultados muestran que las naciones ricas tienen la abrumadora responsabilidad del colapso ecológico global y, por lo tanto, tienen una deuda ecológica con el resto del mundo", explica Jason Hickel, quien enfatiza que "estas naciones deben tomar la iniciativa para hacer reducciones radicales en su uso de recursos para evitar una mayor degradación, lo que probablemente requerirá enfoques transformadores posteriores al crecimiento y al decrecimiento".





Daños ecológicos causados por el uso excesivo de materias primas