Toyota se dirige a la Luna con exploradores, robots, sueños

29 de Enero - Toyota está trabajando con la agencia espacial de Japón en un vehículo para explorar la superficie lunar, con la ambición de ayudar a que personas vivan en la Luna para el 2040 y después en Marte, informaron empleados de la empresa el viernes.



El vehículo desarrollado junto con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón se llama Lunar Cruiser, en honor a la camioneta todoterreno Land Cruiser de Toyota. Su lanzamiento está programado para finales de la década del 2020.



El vehículo está basado en la idea de que las personas comen, trabajan, duermen y se comunican de forma segura en sus autos, y lo mismo se puede hacer en el espacio exterior, dijo Takao Sato, quien dirige el proyecto Lunar Cruiser en Toyota Motor Corp.



"Consideramos el espacio como un área para una transformación única en un siglo. Al ir al espacio, podríamos desarrollar telecomunicaciones y otra tecnología que resulte valiosa para la vida humana", dijo Sato a The Associated Press.



Gitai Japan Inc., una empresa contratada por Toyota, ha desarrollado un brazo robótico para el Lunar Cruiser para realizar labores diversas, como inspección y mantenimiento. Su estructura de acoplamiento permite que la punta del brazo se cambie para que pueda funcionar con diferentes herramientas al palear, levantar y barrer.



El director general de Gitai, Sho Nakanose, dijo que considera que el desafío de ir al espacio básicamente se ha cumplido, pero que trabajar en el espacio conlleva gastos elevados y riesgos para los astronautas. Ahí es en donde los robots serán útiles, dijo.



Desde su fundación en la década de los 1930, Toyota se ha preocupado por la posibilidad de perder un negocio principal debido a las épocas cambiantes. Se ha aventurado en los sectores de vivienda, embarcaciones, jets y robots. Sus viviendas sustentables conectadas a la red cerca del Monte Fuji, llamadas Woven City, comenzarán a construirse este año.



La fascinación japonesa con la Luna cada vez es mayor.



Una empresa privada japonesa llamada ispace Inc. trabaja en exploradores lunares, alunizajes y orbitadores, y tiene programado un alunizaje para este año. El empresario Yusaku Maezawa, quien recientemente grabó videos mientras flotaba en la Estación Espacial Internacional, ha reservado un viaje alrededor de la Luna a bordo del Starship del director general de Tesla, Elon Musk.



El ingeniero de Toyota Shinichiro Noda expresó su entusiasmo por el proyecto lunar, una extensión de la misión del fabricante de autos de servir a clientes, y señaló que la Luna puede ofrecer recursos valiosos para la vida en la Tierra.



"Enviar nuestros autos a la Luna es nuestra misión", dijo. Toyota tiene vehículos casi en todas partes. "Pero esto está por llevar a nuestros autos a un lugar en donde nunca hemos estado".