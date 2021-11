Académicos y ONG piden reevaluar inmunización con candidatas vacunales

09-11-21.-Tanto la Academia Nacional de la Medicina como la ONG Médicos Unidos de Venezuela exhortaron a las autoridades del Ministerio de la Salud a reevaluar la decisión de iniciar la inmunización a niños mayores de 2 años con la candidata vacunal Soberana 02, en una primera fase, y con la similar Abdala en una segunda etapa.Los alertas de los académicos se basan sobre la certeza de que ninguno de los fármacos, elaborados en Cuba, no cuenta con reconocimiento de ningún ente regulatorio internacional independiente ni por la Organización Mundial de la Salud.Por tanto, recomiendan a las autoridades del ejecutivo nacional reconsiderar la medida anunciada este lunes por la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez y demandan que se le diga a los padres y familias de estos niños mayores de 2 años que no son vacunas «y que de hacerlo sería en el cumplimiento de una fase experimental para lo cual deberían firmar un consentimiento informado, autorizando tal medida».Con respecto al necesario regreso a clases presenciales la Academia expone que deben cumplirse con algunas premisas, entre las cuales destacan que se debe explicar la aparición de variantes como la Delta «la cual es más contagiosa de acuerdo a zonas geográficas e incidencia poblacional».Igualmente sugiere aplicar la vacunación al profesorado y estudiantes con vacunas certificadas y no con prototipos vacunales, medida que debe ir a acompañada de la refacción de la planta física de las escuelas, dotación de baños funcionales, con suministro continuo de agua y jabón, provisión de gel antibacterial y mascarillas o tapaboca para toda la comunidad estudiantil.