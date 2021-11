Astronautas de SpaceX usarán pañales de regreso a casa

5 de Noviembre - Los astronautas que saldrán de la Estación Espacial Internacional este fin de semana tendrán que usar pañales en el viaje de regreso a casa ya que el retrete de su cápsula está descompuesto.



La astronauta de la NASA, Megan McArthur, calificó el viernes la situación de "subóptima", pero manejable.



"El vuelo espacial está lleno de muchos pequeños desafíos", dijo desde órbita durante una conferencia de prensa. "Este es sólo uno más que tendremos y que atenderemos en nuestra misión. Así que no nos preocupa demasiado".



El viaje de la EEI a la Tierra toma unas 20 horas.



Los gerentes de la misión podrían decidir en unas horas si traer a McArthur y sus tres compañeros en su cápsula de SpaceX antes de lanzar a sus reemplazos. Ese lanzamiento se pospuso más de una semana debido al mal clima y un problema médico de uno de los tripulantes que no fue especificado.



El astronauta francés Thomas Pesquet le dijo a la prensa que los últimos seis meses han sido intensos allá arriba. Los astronautas realizaron una serie de actividades extravehiculares para mejorar la red eléctrica de la estación, enfrentaron inadvertidos encendidos de motor de vehículos rusos acoplados que hicieron que la estación girara brevemente, y recibieron a un equipo de filmación ruso privado, una situación inédita para la estación espacial.



También tuvieron que lidiar con la filtración del retrete, cuando levantaron paneles en su cápsula de SpaceX y descubrieron charcos de orina. El problema se descubrió durante el vuelo privado de SpaceX en septiembre, cuando un tubo se desprendió y orina se filtró bajo las placas del piso. SpaceX arregló el retrete de la cápsula mientras esperaba el despegue, pero dijo que el que estaba en órbita era inutilizable.



Los ingenieros determinaron que la orina no había dañado estructuralmente la cápsula y era segura para el vuelo de regreso.



Por el lado culinario, los astronautas cosecharon los primeros chiles en el espacio. "Un buen estímulo para la moral", según McArthur. La semana pasada, pudieron probar su cosecha cuando agregaron los chiles verdes y rojos a sus tacos.



"Tenían un rico sabor picante, un picor un poco prolongado", comentó. "Para unos eso fue más problemático que para otros".



También regresarán con McArthur y Pesquet el astronauta de la NASA Shane Kimbrough y el astronauta japonés Akihiko Hoshide. SpaceX los envió al espacio el 23 de abril. Su cápsula está certificada para un máximo de 210 días en el espacio, y el viernes cumplirá su 196 días en misión, por lo que la NASA está ansiosa por que regresen lo antes posible.



