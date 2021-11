Portugal aprueba la ley del teletrabajo. El costo de internet y energía lo debe asumir el empleador

Referencial Credito: Archivo

05-11-21.-El Parlamento de Portugal aprobó hoy la nueva ley del teletrabajo que también regula la desconexión digital e indica que los empresarios deben abstenerse de contactar con los empleados fuera de su horario laboral.



La norma no hace alusión al "derecho a desconectar" por parte del empleado, sino que recoge un artículo en el que obliga al "deber de abstención de contacto" por parte de la empresa, que en caso de incumplirse será una falta grave, según el Código Laboral portugués.



La ley, aprobada con los votos a favor del Partido Socialista y Bloque Izquierda y la abstención del PSD (centroderecha), prohíbe la vigilancia constante del empresario hacia el trabajador, por lo que no permite capturas de imágenes, sonidos o textos.



Los costes del sistema de teletrabajo en energía y telecomunicaciones serán asumidos por la empresa y el subsidio de comidas que estuviera recibiendo el empleado con anterioridad no podrá anularse con el nuevo sistema y lo asumirá el empresario.



Para que exista el régimen de teletrabajo, las dos partes han de llegar a un acuerdo y formalizarlo por escrito.



Hasta ahora, la ley laboral lusa autorizaba el teletrabajo a padres con hijos menores de hasta tres años sin necesidad de acuerdo con la empresa. Y con la nueva ley aprobada hoy este acuerdo se amplía a padres con hijos de hasta ocho años de edad, siempre que la actividad sea compatible con el teletrabajo.



La única excepción en este artículo es para las pequeñas empresas (menos de diez trabajadores), en las que los trabajadores con hijos hasta los tres años de edad no necesitarán acuerdo previo.



La ley también prevé la opción de que el teletrabajo sea propuesto de forma unilateral por el empresario, donde el empleado podrá oponerse sin argumentar razón alguna.



En el caso de que el teletrabajo sea propuesto por el empleado, el empresario sí que deberá esgrimir argumentos para rechazarlo.

