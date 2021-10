Se atasca panel solar de una sonda de la NASA

28 de Octubre - La NASA está debatiendo si intenta reparar un panel solar trabado en su sonda espacial Lucy, la cual fue lanzada recientemente para explorar un número sin precedentes de asteroides.



El problema surgió poco después del lanzamiento de la sonda el pasado 16 de octubre, para una travesía de 12 años.



Después de medir las corrientes eléctricas esta semana, la NASA reportó el miércoles que uno de los dos enormes paneles solares de Lucy solamente se despliega entre 75% y 95%. Un cordón lo mantiene en su lugar.



Cualquier intento por reabrir el panel circular — que tiene un diámetro de 7 metros (24 pies) — no ocurriría hasta mediados de noviembre.



Hasta el momento, el problema no ha afectado el trayecto de Lucy, por lo que no hay apuro para determinar el próximo paso, de acuerdo con la NASA. Todo lo demás en la nave funciona de manera apropiada.



La misión, con un costo de casi 1.000 millones de dólares, busca explorar siete de los llamados asteroides troyanos que comparten la órbita de Júpiter alrededor del sol y otra roca espacial más cercana a la Tierra. Lucy deberá acercarse a unos 965 kilómetros (600 millas) de cada uno de esos cuerpos espaciales.