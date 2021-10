Academia Nacional de Medicina en desacuerdo con colocar candidatas vacunales a los niños

22-10-21.-Huniades Urbina, secretario general de la Academia Nacional de Medicina (ANM), reiteró que no están de acuerdo con la colocación de «candidatas vacunales» -como la Soberana– en niños menores de 12 años en Venezuela como lo anunció recientemente el presidente Nicolás Maduro.



“No estamos de acuerdo con colocar candidatas vacunales a los niños. El estado tiene que informar masivamente que no se va a recibir una vacuna, sino una prueba. Y los padres tienen que firmar un consentimiento que diga que su hijo va a recibir un candidato vacunal, es decir que va a entrar en una fase de experimentación“, dijo Urbina en una entrevista en la emisora de radio Éxitos.



Urbina insistió en que “no la pueden vender como vacuna porque no está aprobada por la OMS ni por ningún instituto regulatorio internacional, solamente en Cuba”



“En ningún país del mundo están vacunando a menores de 12 años. En Chile y Argentina han hecho estudios, están empezando a vacunar a partir de los 6 años pero con estudios científicos en la mano. Aquí nadie nos ha dicho basado en qué”, insistió.



Reiteró que la ANM hace “un llamado a los padres para que tengan cuidado cuando le vayan a poner la vacuna a sus hijos, porque no es una vacuna. Pregunten y que le expliquen que está en fase experimental”.



Sobre el regreso a clases, el académico recalcó que “hay que hacer entender a los niños que el regreso a clases tiene que ser con mucha más precaución. Más del 50% de los niños no presentan síntomas pero tienen el virus. Esta es una enfermedad que será endémica“.