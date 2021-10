Parlamento venezolano afina nueva "Ley de Identidad y Ciudadanía Digital"

07.10.21 - La Subcomisión de Innovación de la Asamblea Nacional (AN) se encuentra afinando el Proyecto de Ley de Identidad y Ciudadanía Digital, con el cual se optimizarán los servicios públicos que el Estado brinda a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de información.



Así lo explicó el presidente de la instancia parlamentaria, diputado Miguel Pérez Abad, señalando que la ley contempla generar una versión digital de la cédula de identidad que, aparte de los datos tradicionales, contenga información adicional como el grupo sanguíneo, referencias biométricas, condición médica especial y otras reseñas de identidad que alimentarán una base unificada del Estado, o Big Data.



Pérez Abad señaló que esta normativa sumada a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, hoy en proyecto, sienta las bases jurídicas para que el Poder Ejecutivo pueda instrumentalizar un proceso para que los ciudadanos tenga mayor acceso a los servicios públicos a través del gobierno electrónico de manera segura.



Resaltó que diversos estudios de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM), han determinado que los sistemas de identificación digital fiables e inclusivos pueden también reforzar la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión. Así como ayudar al sector público a reducir el fraude y las filtraciones en las transferencias.



Destacó que el proyecto, una vez afinado, será analizado por las diputadas y diputados de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Seguidamente se someterá a la primera discusión en la Plenaria de la AN, posteriormente a la consulta pública nacional y luego a la segunda discusión de la Cámara Plena para su sanción definitiva y remisión al Ejecutivo.



Con información de Prensa AN.