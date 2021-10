Fracturación hidráulica atenta contra el agua superficial

6 de Octubre - Los combustibles fósiles no solo dañan el planeta al emitir gases de efecto invernadero que calientan el clima cuando se queman. La extracción de carbón, petróleo y gas tiene un gran impacto en la superficie de la tierra, incluidas minas a cielo abierto del tamaño de ciudades y derrames de petróleo en alta mar que contaminan franjas de océano del tamaño de un país.



Años de investigación han demostrado cómo el auge del fracking ha contaminado las aguas subterráneas en algunas áreas. Pero un estudio publicado el jueves en la revista Science sugiere que también existe un riesgo previamente indocumentado para el agua superficial en arroyos, ríos y lagos.



Después de analizar 11 años de datos, incluidas mediciones de agua superficial en 408 cuencas hidrográficas e información sobre más de 40.000 pozos de fracturación hidráulica, los investigadores encontraron un aumento muy pequeño pero constante en tres compuestos de sal (bario, cloruro y estroncio) en cuencas hidrográficas con nuevos pozos que fueron fracturado. Si bien las concentraciones de los tres elementos fueron elevadas, se mantuvieron por debajo de los niveles considerados dañinos por la EPA.



Estas sales se encuentran comúnmente en el agua que proviene de pozos recién fracturados, lo que hace que los cambios en sus niveles sean buenos marcadores para los impactos del fracking en el agua superficial, dijo el coautor Christian Leuz, profesor de economía internacional en la Universidad de Chicago. Los tres economistas que realizaron la investigación se especializan en estudiar la efectividad de las regulaciones ambientales.



Aunque el impacto que detectaron los investigadores fue pequeño, los datos provinieron de agua diluida en ríos y arroyos que a menudo estaban lejos de los pozos, dijo Leuz, por lo que las concentraciones podrían ser mayores aguas arriba y más cerca de las operaciones de fracturación hidráulica.



Los hallazgos sugieren que el rápido ritmo del "desarrollo de petróleo y gas no convencional", como el fracking, puede estar superando la capacidad de los científicos para monitorear sus impactos en las aguas superficiales. "Se necesita una medición del agua mejor y más frecuente para comprender completamente el impacto de las aguas superficiales del desarrollo de petróleo y gas no convencional", dijo el economista y coautor Pietro Bonetti, de la Universidad de Navarra, España.



Los investigadores dijeron que no podían determinar los impactos de los elementos en la salud humana por dos razones, dijo Leuz.



Primero, "no hay suficientes datos públicos para analizar sustancias potencialmente más peligrosas", dijo, y segundo, "existen limitaciones en las mediciones disponibles de la calidad del agua". Aunque algunos estados exigen que las empresas de fracturación hidráulica revelen las sustancias químicas en sus fluidos, no siempre se incluyen en las bases de datos públicas de monitoreo del agua, agregó Leuz.



La enmienda de 2005 a la Ley de Agua Potable Segura, conocida como Halliburton Loophole, también dificultó el rastreo al eximir a los fluidos de fracturación hidráulica de la Ley de Agua Potable Segura, lo que evita que la EPA regule los fluidos de fracturación hidráulica.



Un paso hacia la contabilidad completa de los impactos de los combustibles fósiles



A medida que Estados Unidos busca reducir el uso de combustibles fósiles, los datos ambientales precisos son importantes para las discusiones de políticas sobre temas como el precio del carbono, ya que los analistas intentan presentar una contabilidad completa de cuánto cuestan los combustibles fósiles, dijo la coautora Giovanna Michelon, quien investiga contabilidad de sostenibilidad en la Universidad de Bristol.



El estudio, dijo, se inició para determinar si las regulaciones que requieren que las empresas revelen el contenido de sus fluidos de fracturación hidráulica tuvieron un impacto en la calidad del agua durante el auge de la fracturación hidráulica, cuando se perforaron decenas de miles de pozos en Pensilvania y Nueva York, y a través de un vasta franja del oeste, desde Oklahoma y Texas hasta Nuevo México, Colorado, Utah, Wyoming, Montana y Dakota del Norte.



Alrededor de 2010, muchos estados comenzaron a regular el fracking que, junto con las tecnologías que permitían la perforación horizontal por millas bajo tierra, impulsó el auge del "desarrollo de petróleo y gas no convencional" y obligó a las empresas a divulgar más información ambiental relacionada con el fracking, incluidos los productos químicos en sus fluidos. y detalles sobre la gestión de aguas residuales.



"Queríamos ver si la divulgación obligatoria hacía que sus operaciones fueran más limpias", dijo Michelon. Pero cuando los investigadores comenzaron a recopilar información sobre nuevos pozos y la calidad del agua, se dieron cuenta de que no había suficientes datos para mostrar ese vínculo, agregó.



Los datos deben analizarse más a fondo para comprender si exigir que las empresas de perforación sean transparentes sobre lo que contienen sus fluidos de fracturación hidráulica los llevó a limpiar sus operaciones, dijo, pero el estudio publicado hoy también proporciona información importante para redactar regulaciones y enfocar el monitoreo futuro y investigación sobre posibles puntos conflictivos que son más vulnerables a la contaminación.



Las primeras investigaciones sobre los impactos del fracking se centraron principalmente en la contaminación del agua subterránea, pero en 2016, la EPA publicó un informe con un "registro más completo de evidencia localizada", que encontró el potencial de contaminación del agua superficial bajo ciertas circunstancias, dijo Michelon.



Fracking, abreviatura de fracturación hidráulica, utiliza agua mezclada con arena y una amplia variedad de aditivos para romper la roca en las profundidades del subsuelo y liberar gas o petróleo. Junto con los combustibles fósiles y las sales, el proceso a menudo lleva a la superficie agua que ha quedado atrapada en las rocas. Esa agua, junto con el fluido de fracking que regresa del pozo, se llama "agua producida", que está contaminada con elementos del subsuelo, así como con los productos químicos en el fluido de fracking. Si no se puede tratar para limpiarlo, a menudo se desecha disparándolo en un "pozo de inyección" que lo almacena bajo tierra. Estudios previos sobre los impactos de las aguas superficiales sugieren que el manejo inadecuado de esa agua es a menudo la fuente de contaminación.



"Hay tres canales potenciales que pueden estar relacionados con nuestros resultados, pero no podemos discriminar o distinguir entre ellos", dijo Michelon. Incluyen derrames y fugas en el sitio, un escape lento a largo plazo de agua llamado lixiviación y eliminación o tratamiento inadecuado de aguas residuales, incluida la "eliminación directa de aguas residuales no tratadas", que pueden realizarse ilegalmente o permitidas por una reglamentación insuficiente, dijo.



La zona crítica



Sue Brantley, geoquímica de Penn State, estudia el agua en lo que ella llama la zona crítica, desde las copas de los árboles hasta el agua subterránea, porque es donde ocurre casi toda la interacción humana con el agua. Para ella, el nuevo estudio responde en parte a una pregunta de larga data.



"¿El fracking está afectando el agua en la zona crítica en la medida en que necesitamos hacer algo al respecto?" preguntó Brantley, quien no era autor del estudio, pero revisó un borrador del informe. El análisis estadístico avanzado utilizado por el equipo de investigación produjo resultados que correlacionaron el fracking con cambios en la química del agua. "No creo que nadie haya visto eso antes", dijo.



"Ese es el tipo de números que un experto en salud necesita para comenzar a hacer evaluaciones", dijo, y agregó que otros estudios han demostrado impactos en la salud como bebés con menor peso al nacer y tasas más altas de asma en áreas con pozos fracturados.



Y aunque los aumentos detectados por el estudio son pequeños, los hallazgos apuntan al problema inminente que representan las cantidades masivas de agua contaminada producida por el fracking.



"Estamos perforando muchos agujeros profundos en la roca permeable, y esos son conductos hacia la zona crítica, pajitas que salen de nuestra zona crítica", dijo. "Pueden traer elementos y compuestos que son potencialmente peligrosos. Está sacando salmuera muy concentrada, y cuando mira cuánta salmuera se está recolectando de todos los pozos en todo el país, genera preocupaciones ".



Nichole Saunders, experta en fracturación hidráulica del Fondo de Defensa Ambiental, dijo que el nuevo estudio también puede ser útil como base para medir los impactos futuros en las aguas superficiales. Dado que la contaminación a menudo ocurre cuando se manipula agua en la superficie, la investigación puede ayudar a mostrar formas de reducir sus efectos.



"¿Nuestro sistema regulatorio está realmente preparado para prevenir la contaminación de estas prácticas?" ella preguntó. "Este tipo de estudios realmente hacen que sea mucho más importante averiguarlo".