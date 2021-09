Facebook ignoró informes internos que alertaban que Instagram es perjudicial para la salud mental de las adolescentes

Credito: Composición Aporrea

15-09-21.-Mark Zuckerberg fue informado de que un amplio estudio demostraba lo dañino de Instagram, pero decidió ignorarlo y mentir a las autoridades



Si ver a modelos, influencers y famosos varios que lucen palmito en Instagram te hace sentir mal, no te preocupes: no eres la única persona que sufre los efectos de las redes sociales en sus propias carnes.



Según publica The Wall Street Journal, un amplio estudio llevado a cabo por la propia red social, que es propiedad del gigante tecnológico Facebook, ha llegado a una clara conclusión: Instagram es malo para los jóvenes. De hecho, es especialmente perjudicial para las mujeres adolescentes, que sufren mayores índices de depresión y, en casos extremos, incluso llegan a plantearse el suicidio.



La razón es también clara: Instagram produce una distorsión sobre lo que un cuerpo femenino debe ser y, cuando el propio cuerpo no cumple con esos estándares, se produce un daño importante en las mujeres.



El estudio señala esto en numerosas ocasiones. Por un lado, considera que "un 32% de las chicas adolescentes se sienten mal sobre su cuerpo y que Instagram les hace sentir peor." También apunta que "Las comparaciones en Instagram puedan cambiar cómo una mujer joven se ve y describe a sí misma". Y por si esto no fuera poco, "Los adolescentes culpan a Instagram del aumento en sus tasas de ansiedad y depresión, una reacción que ha sido consistente y espontánea en todos los grupos".



Tal revelación debería haber producido una reacción importante en Facebook, la empresa propietaria de Instagram, pero Mark Zuckerberg, su CEO, lo ignoró por completo.



En marzo de 2021, cuando un participó en una audiencia del congreso de los EEUU sobre salud mental y juventud, aseguró que "Las investigaciones que hemos llevado a cabo muestran que usar aplicaciones sociales que conectan con otra gente pueden tener efectos positivos en la salud".



El informe también apunta que, aún con todos los datos en la mano, Facebook decidió no afrontar estos problemas. Dada la profundidad a la que llegan los informes, que son de elaboración propia, por empleados de sus departamentos de datos; y la duración y amplio espectro de las encuestas llevadas a cabo para obtener tal información, es difícil asumir que en la empresa no sabían a lo que se enfrentaban.



Otro punto importante del informe es que señala particularmente a Instagram y no a otras redes sociales rivales, como Snapchat o TikTok. La primera se apoyaba más en los filtros y las interacciones absurdas mientras que la segunda lo hace en el espectáculo. Instagram, sin embargo, tiene el foco puesto en los estilos de vida y los cuerpos.



Durante años, Facebook ha sido el objetivo de multitud de críticas por la transmisión de bulos y fake news, llegando incluso a señalar a la red social como una de las grandes culpables de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016.



Instagram ha vivido muy separado, de manera intencional, de todo lo que tuviera que ver con Facebook, pero este informe oficial e interno deja claro que la red social tiene sus propios y graves problemas que no solo no han solucionado a tiempo sino que han decidido ignorar sistemáticamente hasta que se han señalado en público.



Dado el impacto en los jóvenes que tiene Instagram, Facebook se enfrenta a un problema crucial para su supervivencia. La población por debajo de los 25 años apenas usa Facebook, su principal red social, y acuden a Instagram para interactuar y consumir contenidos, lo que genera ingresos publicitarios ingentes a la compañía. La posibilidad de perder a ese grupo de consumidores, algo a lo que ayuda la proliferación de competidores como TikTok, podría ser un duro golpe en las cuentas de Facebook.

La fuente original de este documento es:

El Mundo.es (https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/09/15/6141af89e4d4d8360f8b4577.html)