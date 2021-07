Descubren red de lagos ocultos bajo el hielo de la Antártida

13 de Julio - Hace más de una década un análisis de datos del satélite ICESat de la NASA reveló que las variaciones en la elevación del hielo en la Antártida Occidental reflejaban una gran masa de movimiento de agua subglacial debajo de las capa de hielo.



En 2007, los investigadores encontraron que las fluctuaciones en la altura de la superficie del hielo de la Antártida significaban el movimiento del agua que fluía entre una red oculta de lagos subglaciales, que se llenan y drenan alternativamente antes de que el agua se escape al Océano Austral. Ahora, el seguimiento de la misión ICESat, ICESat-2, lanzado en 2018, está brindando a los científicos una visión aún más aguda de esta misteriosa red de lagos profundamente enterrados, al tiempo que revela dos lagos nunca antes descubiertos.



"Con todos estos impactos en la glaciología, microbiología y oceanografía, fue un gran descubrimiento de la misión ICESat", dice el glaciólogo Matthew Siegfried del Escuela de Minas de Colorado.



"ICESat-2 es como ponerse las gafas después de usar ICESat, los datos son de tan alta precisión que realmente podemos empezar a trazar los límites del lago en la superficie".



En un nuevo estudio, Siegfried y otros investigadores recopilaron datos altimétricos de ICESat-2 y la misión ICESat original, junto con mediciones tomadas desde CryoSat-2, un satélite de observación de hielo operado por la Agencia Espacial Europea (ESA).



Al combinar los conjuntos de datos, que abarcan el período de 2003 a 2020, los investigadores pueden monitorear lagos subglaciales activos en escalas de tiempo más cortas que el ciclo de repetición de ICESat-2 (la brecha de 91 días antes de que pueda observar la misma región nuevamente).



"La deformación de la superficie debido al llenado y drenaje activos de los lagos subglaciales proporciona una de las pocas ventanas accesibles de forma remota a la evolución de los sistemas de agua basal; estos sistemas están ocultos debajo de hasta 4 km [2,5 millas] de hielo y siguen siendo uno de las principales incertidumbres sobre las proyecciones de la dinámica futura de la capa de hielo ", escriben los investigadores en su artículo.



"La altimetría láser ICESat-2 no solo puede ampliar el registro de la actividad del lago subglacial, sino que también proporciona una mejor comprensión de los procesos hidrológicos al capturar detalles espaciales más densos y precisos".



Además de brindarnos una visión más detallada de la actividad y los contornos de los lagos subglaciales conocidos en la Antártida, de los cuales ya hay más de 130 documentados, el análisis encontró dos anomalías que parecen ser lagos ocultos, previamente no detectados.



Estos lagos potencialmente activos, llamados Lago Subglacial Inferior Conway (LSLC) y Lago Subglacial Inferior Mercer (LSLM), se encuentran cerca de lagos previamente descubiertos y pueden haber sido pasados por alto por la misión ICESat original, dentro de los estrechos espacios entre sus observaciones.



En esta región, debajo de las corrientes de hielo Mercer y Whillans en la Antártida occidental, el sistema de lagos, que está dominado por dos grandes lagos subglaciales activos (Conway Subglacial Lake y Mercer Subglacial Lake), parece estar en medio de su tercer evento de drenaje desde las observaciones de ICESat que comenzaron en 2003.



Muy por debajo de la capa de hielo en la Antártida Occidental, también se cree que el agua que drena de los lagos subglaciales eventualmente fluirá hacia el océano, aunque la ruta de escape oculta es mucho más difícil de visualizar.



"Estos son procesos que están sucediendo bajo la Antártida de los que no tendríamos ni idea si no tuviéramos datos satelitales", dice Fricker.



"Hemos estado luchando para obtener buenas predicciones sobre el futuro de la Antártida, y los instrumentos como ICESat-2 nos están ayudando a observar a escala del proceso".



Los hallazgos se publicaron en Geophysical Research Letters.