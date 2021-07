El IVIC inició terapias celulares avanzadas para la regeneración ósea

Credito: UN

03-07-21.-Luego de un arduo estudio y pruebas experimentales, que están en desarrollo desde hace 11 años, 17 pacientes han recibido terapias celulares avanzadas para regeneración ósea, únicas en América Latina, las cuales han sido creadas por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), proyecto que recientemente tuvo gran relevancia en el estado Yaracuy, uno de los tantos incluidos en esta iniciativa.



El jefe de esta Unidad de Terapia Celular (UTC) del Ivic, José Cardier, comentó al equipo de Últimas Noticias que se trata de un gran proyecto para, a partir del uso de células madre, regenerar hueso en aquellos pacientes con fracturas que no se consolidan, mejor conocidas como no unión. Se habla entonces de estudios experimentales usando un medicamento biológico basado en células, con el que buscan incidir para dar mejor calidad de vida a los pacientes.



Esto consiste en tomar células madre del hueso de la cadera que luego son llevadas a la UTC para que durante tres o cuatro semanas se multipliquen por millones y generar células que forman hueso (osteoblastos), las cuales se colocan en el sitio donde se necesita que se haga hueso en el paciente con la intervención de un equipo de especialistas traumatólogos. En otras palabras, este prototipo se pone en el sitio en el que no se consolida el hueso o hay seudoartrosis.



Aunque son procedimientos muy costosos a la luz del mercado, estos estudios tienen como fin último la aprobación de un medicamento biológico basado en células, para lo cual se requieren evaluaciones clínicas en al menos 30 personas con seudoartrosis congénita o traumática.



Respaldo institucional



Los pacientes que han participado voluntariamente en este proyecto, respaldado por el Ivic y el Ministerio para la Ciencia y Tecnología, han obtenido el tratamiento de forma gratuita en estados como el Zulia, Mérida, Miranda y Yaracuy, y a pesar de que aún se está en estudios, explica Cardier, ha sido muy exitoso, debido a que de los 17 pacientes tratados, 13 se han curado, dos no se han curado y otros dos están en evolución.



Subrayó que todo este proyecto cumple con las normas de bioética exigidas para investigación en seres humanos, aprobación del paciente y que los resultados ya han sido publicados en revistas internacionales. “Estamos sobre el 80 % de éxito, y la intención, en la medida que se desarrollan los estudios, es llevarlo a toda Venezuela, porque se trata de una terapia única que ofrece la regeneración de tejidos que no se regeneran después de sufrir daño por sí solos”, afirmó.



Esta técnica de regeneración de huesos, propia del Ivic, también ha sido aplicada en otros ámbitos como el dental, en cuyos estudios ya cuentan con 30 pacientes que han sido objeto de tratamiento con células. De esta manera, puntualiza, este tipo de medicamentos biológicos se remiten a las autoridades de salud para su aprobación. Es en ese momento cuando se puede dar un salto cuantitativo para que sea un tratamiento generalizado en beneficio de la población.



Agregó que esto dejará de ser un estudio experimental en hueso, cuando se complete la cifra estimada de 30 pacientes. “Son extremadamente costosos, y en nuestro caso por ser experimental, el paciente no paga. Un tratamiento de regeneración de hueso, materiales y reactivos, por paciente, pueden superar los 2.000 dólares”, precisa.



En los estados en los que han participado, hasta ahora, han contado con el apoyo del Ivic, Ministerio para la Ciencia y Tecnología, entre otras instituciones públicas; sin embargo, no en todas las entidades han conseguido la misma receptividad. Destacó que una de las grandes trabas que han encontrado es el grado de compromiso que tenga cada ente, asimismo de las capacidades profesionales para hacerlo.



La Unidad de Terapia Celular del Ivic está a la vanguardia científica y tecnológica en el país, tiene todo el equipamiento como sistemas de congelación, citometría de flujo, sistemas de cultivo celular, de transporte y esterilidad, medios de cultivo para procesar células, equipos para pruebas, entre muchos más.



Igualmente el especialista enfatizó que “posee un laboratorio que está muy bien equipado para este tipo de procedimientos, pero eso, resalta, es solo un complemento, requieren de un personal calificado, con el que afortunadamente Venezuela cuenta. Es un personal de altísimo nivel en investigación de células madre”, acotó el líder del proyecto.



Han mejorado la calidad de vida de tres niños

Una niña de nueve años con seudoartrosis congénita de tibia por neurofibromatosis evoluciona a la terapia de regeneración celular ósea, como parte del proyecto que adelanta el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic). Tiene huesos frágiles y su tibia está separada de manera congénita, pero ya se encuentra en fase de recuperación y seguimiento.



El jefe de la Unidad de Terapia Celular (UTC) del Ivic, José Cardier, explicó que están a la espera de los resultados de este ensayo, que ya ha sido efectivo en un menor con seudoartrosis internado en el Hospital Universitario de Caracas. Además, fue tratado un paciente de 39 años con una seudoartrosis por una fractura que no curó, así como un bebe de 18 meses al que se aplicó la misma técnica para regeneración en la piel por quemaduras severas.



Este estudio, en Yaracuy, fue posible por la intervención y respaldo de la gobernación, dice Cardier, y de un equipo de más de 150 personas entre médicos, residentes, enfermeras, personal administrativo y obreros. El proyecto está ejecutado y coordinado, además de Cardier, por las doctoras Olga Wittig y Dylana Díaz. Igualmente, intervino la empresa Biodynamics que facilitó el instrumental ortopédico a bajo costo, agregó.



Esta terapia médica regenerativa con células madre se aplicó en los hospitales Pediátrico Niño Jesús y Central Plácido Rodríguez Rivero de Yaracuy, con la participación de los médicos José Pulido, Giuseppe Sierra, Rita Moreno, Magaly Gutiérrez, Fredy Leal, Ramón Trejo, Soraima Fuentes, Olson y la colaboración del mandatario regional, Julio León Heredia, detalla el especialista.



La técnica, en estudio desde hace 11 años y con la que han obtenido resultados favorables en 13 de los 17 pacientes que hasta ahora han participado, es única en la región, resaltó Cardier. Por otra parte, señaló que en este estado contaron con todas las capacidades de atención, por eso califica a Yaracuy como una de las regiones con los mejores y más importantes sistemas de salud del país.



Asimismo, en el Ivic ya están realizando procedimientos de trasplante de células para regeneración de piel en pacientes quemados, ulceras de origen vascular y para regenerar el cartílago de la rodilla.

