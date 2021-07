La NASA prepara solución "más compleja y arriesgada" para el telescopio espacial Hubble

2 de Julio - El telescopio espacial Hubble ha pasado más de tres décadas enviando imágenes, pero ya está mostrando su edad. El equipo de Hubble todavía está solucionando un problema con la computadora de carga útil del telescopio, una pieza de hardware construida en la década de 1980, que controla sus instrumentos científicos. Hasta ahora, las soluciones no han funcionado, pero la agencia no se rinde.



El problema de la computadora surgió el 13 de junio. "Después de analizar los datos, el equipo de operaciones del Hubble está investigando si un módulo de memoria degradado provocó la detención de la computadora", dijo la NASA en un comunicado unos días después. Hubble es un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea.



En una actualización del 18 de junio, la NASA dijo que el telescopio y los instrumentos científicos están en buen estado. La NASA anunció el 22 de junio que el problema de la memoria podría ser un síntoma de un problema con una pieza diferente del hardware de la computadora. La NASA realizó pruebas adicionales que incluyeron encender la computadora de carga útil de respaldo del Hubble por primera vez desde que se instaló durante una misión de servicio del transbordador espacial en 2009.



"Las pruebas mostraron que numerosas combinaciones de estas piezas de hardware de la computadora de carga útil principal y de respaldo experimentaron el mismo error: los comandos para escribir o leer desde la memoria no tuvieron éxito", dijo la NASA el 25 de junio.



A medida que continúa la investigación, la NASA se está preparando para encender el hardware de respaldo, que es parte de la unidad de Manejo de Datos y Comando de Instrumentos Científicos donde vive la computadora de carga útil. El equipo está considerando un componente regulador de potencia.



"Si se determina que uno de estos sistemas es la causa probable, el equipo debe completar un procedimiento de operaciones más complicado para cambiar a las unidades de respaldo", dijo la NASA en una actualización. "Este procedimiento sería más complejo y riesgoso que los que ejecutó el equipo la semana pasada, lo que implicaba cambiar al hardware de la computadora de carga útil de respaldo y los módulos de memoria".



Este próximo paso está programado para ocurrir al menos durante la próxima semana e implicará ejecutar el procedimiento en una simulación antes de intentarlo con el telescopio real.



Hubble ha sido notablemente resistente mientras los científicos esperan el lanzamiento del muy retrasado telescopio espacial James Webb de próxima generación, con suerte a finales de este año. James Webb seguirá ampliando el legado de Hubble.



Si los esfuerzos pasados son una indicación, Hubble posiblemente podría perseverar más allá de este último problema y resumir sus valiosas operaciones científicas, pero la NASA también se enfrenta a la realidad de trabajar con sistemas antiguos que han superado las expectativas durante mucho tiempo.