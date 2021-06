14.06.21 - En Venezuela, la demanda de sangre supera a la oferta; una realidad con la que se enfrentan cada día cientos de familiares que buscan desesperadamente donadores para poder salvar la vida de los pacientes, a pesar de tratarse de un proceso seguro, rápido y sencillo.



A propósito de celebrarse el próximo 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre, Lía Talavera, hemoterapista coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) advierte que la única forma de revertir esta situación es garantizando un mayor número de donaciones voluntarias, pues de cada 10 personas en el mundo, es probable que 9 requieran en algún momento de su vida una transfusión



“En los servicios de sangre enfrentamos muchas dificultades para conseguir el suministro de sangre, para que sea suficiente y a su vez garantizar la calidad de sus componentes y su inocuidad. Constantemente existe una necesidad de donantes, porque además hay otro factor que está en contra y es que la sangre tiene un tiempo de duración limitada”.



Explicó que, en el caso de las plaquetas solo duran 5 días, luego de ese tiempo ya no pueden ser utilizados. Igualmente los concentrados globulares tienen un lapso de 21 a 42 días, pues varía dependiendo de las bolsas utilizadas y de otros componentes, y en el caso del GMSP por la calidad de los materiales que utilizan garantizan su máxima durabilidad.



Covid, vacunas y donación



Talavera afirmó que, en el caso de los pacientes post Covid, sí pueden donar sangre, una vez que ha transcurrido un lapso de 3 meses luego de su curación y de haberse realizado las pruebas, con resultado negativo.



“En el caso de quienes han sido inmunizados contra el Covid sin importar el nombre de la vacuna recibida, pueden donar después del día 14 de aplicada. Tanto en la primera como en la segunda dosis, se debe cumplir ese lapso de espera, pues así se ha establecido en los convenios internacionales,” refirió la experta.



Beneficio: Salvar tres vidas



El proceso de donación voluntaria es el mayor acto de solidaridad, hermandad y ayuda entre seres humanos, pues se trata de salvar tres vidas con cada donación de 450 cc. Talavera precisó que “Antes de donar, realizamos un interrogatorio, un examen físico, toma de temperatura, pulso, tensión arterial, muestra de hematocritos y hemoglobina; eso orientará al donante sobre su condición de salud. Pueden donar personas entre 18 a 60 años con más de 50 kilos, según lo establece nuestra legislación”.



Explicó que se regala vida a través de la donación de sangre, pues una vez divididos en sus componentes, se administra a cada paciente de acuerdo a sus requerimientos, pues cada uno tiene necesidades distintas de acuerdo a su patología.



Explica Talavera que de acuerdo a los datos de la OMS, la tasa media de donación de es 9 veces mayor en los países desarrollados que en los países de bajos ingresos e ingresos medios. “Los países con altos ingresos tienen el 100% de donación de sangre de forma voluntaria, y eso es considerado un indicador de desarrollo social. En Venezuela según las últimas estadísticas conocidas que no son recientes, tan sólo el 5% son voluntarias, y me temo que en la realidad la cifra sea menor”.



A los fines de incentivar el acto voluntario, del lunes 14 al domingo 20 de junio, el GMSP ha dispuesto 20 hematologías completamente gratuitas para aquellas personas que acudan al banco de sangre de la clínica a donar y que su sangre califique para la donación.