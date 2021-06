Subastan viaje al espacio en 28 millones de dólares

12 de Junio - La subasta de un viaje al espacio para el mes próximo junto a Jeff Bezos y su hermano terminó el sábado con una oferta ganadora de 28 millones de dólares.



La empresa de cohetes Blue Origin del fundador de Amazon no reveló el nombre del ganador al final de la subasta transmitida en vivo por internet. La identidad se dará a conocer dentro de dos semanas —más cerca del breve vuelo de arriba a abajo desde el oeste de Texas el 20 de julio, en el 52do aniversario del alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin.



Será el primer lanzamiento tripulado del cohete New Shepard de Blue Origin, con que inicia el negocio del turismo espacial de la empresa. Quince vuelos de prueba previos del cohete y cápsula reutilizables desde 2015 —pequeños saltos de unos 10 minutos de duración— resultaron exitosos.



La subasta del sábado se dio luego de más de un mes de ofertas realizadas en línea que el viernes alcanzaron los 4,8 millones de dólares. Más de 7.500 personas de 159 países se registraron para hacer una oferta, según Blue Origin. Más de 20 personas —los que apostaron en grande— participaron en la subasta del sábado.



Bezos anunció el lunes que él y su hermano menor, Mark, estarían a bordo del primer vuelo tripulado del New Shepard; la noticia rápidamente impulsó las apuestas. La cantidad ganadora será donada al Club para el Futuro de Blue Origin, un esfuerzo educativo para promover la ciencia y tecnología entre jóvenes.



La cápsula totalmente automatizada tiene cupo para hasta seis pasajeros, cada uno con una gran ventana. La directora de ventas de Blue Origin, Ariane Cornell, dijo tras la subasta que el cuarto y último lugar en el vuelo tripulado de lanzamiento será anunciado pronto.



Blue Origin todavía no vende boletos al público ni ha dado a conocer los precios.



___



El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.