Inteligencia de EEUU: No hay evidencia de ovnis, pero tampoco se puede negar

4 de Junio - Cualquier cosa o persona que sean, siguen allá afuera. La inteligencia de Estados Unidos está tras ellos, pero en su próximo informe no presentará la verdad completa y final sobre los ovnis.



La prometedora idea de que la alta inteligencia estadounidense finalmente intervenga -tras décadas de teorías de conspiración, programas televisivos, películas y bromas de presidentes- en su lugar cederá el paso a una realidad más mundana que probablemente no cambie muchas opiniones en cualquier lado del debate.



Los investigadores no han encontrado evidencia de que los avistamientos estén vinculados con alienígenas, pero tampoco pueden negar un vínculo. Dos funcionarios informados sobre el reporte que se presentará ante el Congreso en las próximas semanas dicen que el gobierno federal no puede ofrecer una explicación definitiva sobre fenómenos aéreos presenciados por pilotos militares.



El informe tampoco descarta que lo que han visto los pilotos sean nuevas tecnologías desarrolladas por otros países. Uno de los funcionarios señaló que no hay indicio de que los inexplicables fenómenos sean de programas secretos de Estados Unidos.



Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a dar información públicamente. Los hallazgos fueron primero reportados por el periódico The New York Times.



El reporte examina múltiples avistamientos inexplicados de años recientes que en algunos casos han sido grabados en video por pilotos que exclaman sobre objetos voladores frente a ellos.



En diciembre, el Congreso exigió que el director de Seguridad Nacional resumiera un reporte sobre el conocimiento que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados (UPA, por sus siglas en inglés), más conocidos para el público como objetos voladores no identificados u ovnis. La publicación esperada de una versión no confidencial del reporte este mes representará un informe de estatus, no la última palabra, según uno de los funcionarios.



Una vocera del Pentágono, Sue Gough, se negó el viernes a comentar sobre reportes noticiosos del informe de seguridad. Agregó que la fuerza especial UAP del Pentágono está “trabajando activamente con la Oficina del director de Seguridad Nacional (DNI) en el reporte y que la DNI proporcionará los hallazgos al Congreso”.



Durante décadas, el Pentágono y la CIA han analizado reportes de aeronaves u otros objetos volando en el cielo a velocidades o con trayectorias inexplicables.