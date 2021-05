Academia Nacional de Medicina advierte que suministro de vacunas en Venezuela es “espasmódico, insuficiente y no planificado”

Palacio de las Academias Credito: Web

25-05-21.-La Academia Nacional de Medicina (ANM), calificó como “espasmódico, insuficiente y no planificado” el suministro de vacunas en el país, debido a la ausencia de un Plan Nacional de Vacunación conocido.



a través de un comunicad fechado este lunes 24 de mayo, el ente advierte sobre la llegada a Venezuela de productos experimentales de Cuba y Rusia, que no son vacunas certificadas sino tratamientos en fase de prueba.



“No todo lo que llega son vacunas: desde sectores gubernamentales se informa de la llegada al país de productos experimentales cubanos (Soberana 02 y Abdala, que se encuentran en ensayos clínicos en Cuba) y uno de Rusia (EpiVacCorona)”, alertó la ANM en su más reciente reporte.



Por otra parte la academia también alerta sobre la automedicación de los ciudadanos con tratamientos no certificados para combatir al coronavirus.



“Una población desesperada está recurriendo a la automedicación con terapias no probadas que incluyen ‘gotas milagrosas’ promovidas oficialmente, un producto natural que promete ser un preventivo y cura infalible para la enfermedad”, señaló la ANM.



Por otra parte la organización científica ratifica su apoyo a los esfuerzos en curso para traer vacunas a Venezuela a través del mecanismo COVAX y otras alternativas, para garantizar el acceso equitativo, gratuito y sin discriminación de los venezolanos a las vacunas COVID-19 seguras y efectivas que están precalificadas por la Organización Mundial de la Salud.



Se necesita con urgencia la colaboración y la cooperación internacionales para evitar una catástrofe humanitaria que aumenta rápidamente en el país“, aseveró la organización.