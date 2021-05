Se separa de la Antártida el iceberg más grande del mundo

24 de Mayo - Una enorme pieza de hielo, aproximadamente de la forma de Manhattan pero más de 70 veces más grande, se desprendió de la Antártida el pasado miércoles y flotó en el mar de Weddell. La separación del iceberg A-76 fue capturada por satélites de la misión Copernicus Sentinel-1, informó la ESA.



La agencia espacial dijo que el área de la superficie del iceberg es de 1,668 millas cuadradas; mide 106 millas de largo y 15 millas de ancho. El nombre del iceberg se refiere a la región de la que nació. Es el 76 ° iceberg en ser rastreado por el Centro Nacional de Hielo de EE. UU.



Por escala, el iceberg es más grande que el estado de Rhode Island, de hecho, la ESA señala que es un poco más grande que la isla española de Mallorca.



El evento ha posicionado al iceberg A-23A, como segundo lugar con respecto a los icebergs más grandes del mundo. Y este cuenta con 1,305 millas cuadradas y también flota en el mar de Weddell.



Ted Scambos, glaciólogo investigador de la Universidad de Colorado en Boulder, dijo a Reuters que esta división no parece estar relacionada con el cambio climático, sino que es parte de un ciclo natural.



Scambos dijo que la plataforma de hielo ya estaba flotando en el mar antes de romperse, por lo que el evento no eleva los niveles del océano, mientras que los glaciares y las capas de hielo, que se encuentran en la tierra, elevan el nivel del mar cuando se desprenden del océano. Agregó que la plataforma de hielo de Ronne se ha "comportado de manera estable y cuasi periódica" durante el siglo pasado.



Pero los demás científicos no están de acuerdo con Scambos, creen que la rápida desintegración de varios icebergs grandes en los últimos años puede estar relacionada con el calentamiento global; estos eventos ahora están ocurriendo con mayor frecuencia.



En los últimos años, los investigadores se han alarmado por varias áreas de la Antártida que están mostrando signos de inestabilidad debido al calentamiento del clima y las corrientes cambiantes del océano y la atmósfera.