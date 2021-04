El enigmático clima del planeta rojo y sus capas de nubes heladas

28 de Abril - Investigadores de la Universidad de Chicago han desarrollado un modelo de Marte que revela el misterio detrás del antiguo clima del planeta rojo.



El último de los rovers de la NASA en aterrizar con éxito en Marte ha encontrado una ubicación ventajosa justo al lado de un antiguo delta de un río y, según nuevas simulaciones por computadora, los expertos creen que el planeta ahora estéril podría haber tenido una fina capa de nubes heladas.



El estudio fue publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, donde un equipo de investigadores dirigido por el científico planetario de la Universidad de Chicago y profesor asistente de ciencias geofísicas, Edwin Kite, discute su explicación del misterioso clima de Marte que se ha estado ocultando. a la vista.



Después de un largo viaje desde la Tierra, el Perseverance de la NASA se convirtió en el último rover en aterrizar con éxito en Marte, uniéndose a Sojourner, Opportunity, Spirit y Curiosity. El nuevo rover ya les ha dado a los científicos una vista de cerca de lo que solía ser un río que fluye en el planeta rojo.



Al contrario de lo que parece el planeta ahora, existe evidencia innegable de que Marte alguna vez tuvo muchos cuerpos de agua, incluidos océanos y ríos. La superficie muestra signos prominentes de erosión causados por el agua que fluye y el hielo, pero desde entonces el clima no ha podido sostener agua líquida.



Este hecho ha tenido a los científicos pensando durante décadas, y nadie había podido explicar cómo un planeta que recibía poco o ningún calor del sol podía sostener ríos. El autor principal, Kite, ha centrado gran parte de su investigación en el clima de Marte y se especializa en combinar modelos climáticos con datos geológicos. Gracias a los invaluables hallazgos de Perseverence, Kite y su equipo pudieron proponer la explicación probable de las nubes a gran altitud que crearon un efecto invernadero.



"Ha habido una desconexión vergonzosa entre nuestra evidencia y nuestra capacidad para explicarla en términos de física y química", dijo Kite. "Esta hipótesis contribuye en gran medida a cerrar esa brecha".



Muchos científicos han propuesto sus propias teorías sobre cómo podría haber existido el agua en Marte, incluida una que planteó la hipótesis de que el impacto de un asteroide podría haber liberado suficiente energía para calentar la superficie, que luego fue refutada.



Los investigadores de este estudio querían investigar una teoría diferente, una que se había introducido por primera vez en 2013. Explicaron que incluso la cobertura de nubes más pequeña contribuye en gran medida a elevar las temperaturas de los planetas y es capaz de crear un efecto invernadero.



Esta teoría fue descartada antes porque los científicos creían que las nubes tendrían que permanecer en la atmósfera durante mucho más tiempo de lo que se pensaba que era posible para tener un efecto significativo.



"Se argumentó que solo funcionaría si las nubes tuvieran propiedades inverosímiles", dijo Kite.



El equipo utilizó un modelo 3D del planeta para investigar esta explicación, centrándose esta vez en un factor que se dejó fuera en estudios anteriores: el hielo. Explicaron que si el suelo estuviera cubierto por hielo, tendría una humedad superficial que traería nubes a baja altitud, por lo que no calentaría el planeta lo suficiente como para mantener el agua o incluso enfriar la temperatura. Sin embargo, si el único hielo existiera en áreas pequeñas, como los polos del planeta o en altitudes elevadas, el aire podría haber estado lo suficientemente seco como para recibir nubes de gran altitud que hubieran calentado la superficie.



"En el modelo, estas nubes se comportan de una manera muy diferente a la de la Tierra", dijo Kite. "La construcción de modelos basados en la intuición basada en la Tierra simplemente no funcionará, porque esto no es en absoluto similar al ciclo del agua de la Tierra, que mueve el agua rápidamente entre la atmósfera y la superficie".



Si bien el agua en la Tierra cubre el 71% de la superficie del planeta y se mueve en rápida sucesión a través de la tierra, el aire y los cuerpos de agua, el agua en Marte es escasa y, según Kite, una vez que el agua termina en la atmósfera, permanece allí por mucho más tiempo.



"Nuestro modelo sugiere que una vez que el agua se trasladó a la atmósfera marciana temprana, permanecería allí durante bastante tiempo, más cerca de un año, y eso crea las condiciones para nubes de gran altitud de larga duración", dijo Kite.



En el futuro, la NASA puede probar esta teoría en la superficie de Marte usando Perseverance para analizar guijarros y conocer cómo eran las condiciones cuando la presión atmosférica era más ideal.



"Marte es importante porque es el único planeta que conocemos que tenía la capacidad de albergar vida, y luego la perdió", dijo Kite. "La estabilidad climática a largo plazo de la Tierra es notable. Queremos comprender todas las formas en las que la estabilidad climática a largo plazo de un planeta puede romperse y todas las formas (no solo la de la Tierra) en las que se puede mantener. Esta búsqueda define el nuevo campo de la habitabilidad planetaria comparada."