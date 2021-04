China desafía a funcionario japonés: si el agua radiactiva tratada de Fukushima es segura, "por favor, bébala"

16 de Abril - Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China desafía al viceprimer ministro de Japón a beber agua tratada, contaminada por el contacto con los reactores, de la planta nuclear de Fukushima destruida, luego de que el funcionario japonés sugiriera que el agua liberada sería segura para consumir.



"Un funcionario japonés dijo que está bien si bebe esta agua", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en una rueda de prensa. "Entonces por favor bébalo."



"El océano no es el bote de basura de Japón", dijo también Zhao. El funcionario chino también tuiteó un mensaje similar en inglés.



Los comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China se produjeron después de que el gobierno japonés anunciara el martes que había decidido liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua recolectada de Fukushima, que se derritió durante un desastre nuclear de 2011 luego de un tsunami.



El viceprimer ministro japonés, Taro Aso, dijo que el agua tratada y diluida sería segura para beber y cree que el país debería haberse liberado el agua antes.



El plan es comenzar a liberar agua en dos años y continuar lentamente durante décadas. El gobierno japonés ha dicho que el agua se tratará más para eliminar los isótopos peligrosos y se diluirá para cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable, aunque no podrá eliminar un contaminante, el tritio, una forma radiactiva del hidrógeno.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) supervisará la operación. Los expertos en radiación también han minimizado los temores sobre el agua, sugiriendo que ingerirla daría como resultado solo una dosis mínima de radiación y que el tritio en el agua pasaría rápidamente a través del cuerpo.



La decisión se tomó cuando Tokyo Electric Power Co., conocida como Tepco, se estaba quedando sin espacio de almacenamiento de agua en el sitio, dijeron funcionarios japoneses.



Pero los vecinos de Japón en China y Corea del Sur han expresado su preocupación por la medida, mientras que los pescadores y otros grupos también han expresado su preocupación.



Zhao de China, conocido por su estilo agresivo de diplomacia, ha respondido extensamente a los problemas que rodean el agua de Fukushima esta semana, negando el martes, la sugerencia de que China había estado en una situación comparable cuando lanzó agua radiactiva tratada de plantas de energía al mar.



Los registros chinos muestran que las centrales eléctricas locales como la bahía de Daya en Shenzhen también han liberado grandes cantidades de tritio al mar. Zhao dijo que el agua de Fukushima era diferente del agua que otras plantas nucleares liberaban al océano. "No se puede establecer una comparación entre los dos", dijo, sin más explicaciones.



Zhao mencionó el jueves los casos de la enfermedad de Minamata en Japón causada por el agua contaminada con mercurio vertida al mar por una empresa química a mediados del siglo XX, y pidió a Tokio que no "olvide esta tragedia".



No está claro si el desafío de Zhao a Aso se hizo literalmente, o cómo el viceprimer ministro podría beber el agua radiactiva antes de que se diluyera con agua de mar. Por otra parte, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe comió en público mariscos capturados en la costa cerca de la planta en varios puntos para tranquilizar a los consumidores.



Yoshihide Suga, el sucesor de Abe, visitará Washington esta semana para reunirse con el presidente Biden. Suga es el primer líder extranjero en visitar Biden desde la toma de posesión de Estados Unidos y los dos celebrarán una cumbre el viernes en la que se espera que China sea un tema importante de discusión.



Aunque Estados Unidos ha ofrecido su apoyo al movimiento de Japón sobre el agua de Fukushima, Zhao dijo el miércoles que la parte japonesa debe llegar a un acuerdo con todos los países interesados antes de poder proceder. "China se reserva el derecho de dar más respuestas", dijo Zhao.