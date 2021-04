Demandan a Google por monitorear a usuarios de Android sin consentimiento

Credito: Web

07-04-21.-El abogado y activista austríaco Max Schrems presentó este miércoles una demanda contra Google al considerar que la empresa monitorea de forma no consentida a los usuarios de Android en la Unión Europea, unos 300 millones.



En la demanda, la ONG liderada por Schrems, Noyb (None of Your Business, No es asunto tuyo), insta a las autoridades francesas a iniciar una investigación contra estas «operaciones ilegales» para obligar al gigante estadounidense a cumplir con las leyes de protección de datos de la UE.



Los teléfonos Android, al igual que los de Apple, generan un código único, con el que identifican a cada uno de sus usuarios y vigilan su comportamiento, desde descargas y aplicaciones más usadas hasta las zonas de la pantalla que toca en cada momento.



A este identificador tienen acceso tanto la propia Google como sus cliente que, según la demanda, analizan el comportamiento de los usuarios para identificar preferencias de consumo y colocar anuncios personalizados.



Schrems afirma que Google no sólo genera el AAID sin el consentimiento del usuario, sino que le impide eliminarlo ya que incluso un reinicio no suprime los datos recogidos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 265 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)